Golf | Molinari sfida Koepka e Johnson alle Hawaii

Golf - Francesco Molinari incomincia la stagione alle Hawaii : “Mi concentrerò sul PGA Tour”. I programmi dell’azzurro : Francesco Molinari incomincerà la prossima stagione al Sentry Tournament of Chicago, torneo alle Hawaii in programma dal 3 al 6 gennaio. Chicco, reduce da un’annata stratosferica con tanto di trionfo all’Open Championship e alla Ryder Cup, ha deciso di cimentarsi con questa competizione al caldo in una location da sogno, il miglior modo per riprendere confidenza con il green e con gli strumenti del mestiere. Il piemontese ha ...

Golf - colpo dell'anno European Tour 2018 : in corsa anche Edoardo Molinari e Paratore : Il tiro show di Renato Paratore alla buca 18 dell'ultimo giro del Porsche European di Amburgo e l'hole in one di Edoardo Molinari nell'Irish Open sono nella lista dei dieci migliori colpi, su oltre un ...

Golf : Molinari - penso a Tokyo 2020 : Francesco Molinari dallo Stadio Olimpico di Roma torna a parlare così il suo 2018 d'oro che lo ha visto affermarsi in Europa e nel mondo, con il trionfo in Ryder Cup che lo ha consacrato come uno dei ...

Golf : Chimenti - Molinari grande campione : 'Chicco' è un campione meraviglioso, che è stato celebrato ovunque e che in Inghilterra è stato appena nominato 'World Sport of the year'".

Golf - Francesco Molinari insignito del Collare d’Oro : “sto vivendo un sogno - voglio che continui a lungo” : Il Golfista italiano ha ricevuto oggi il Collare d’Oro per essere riuscito nell’impresa di vincere un major di Golf “E’ iniziato un sogno, ora deve continuare“. Lo dice Francesco Molinari ripercorrendo il percorso che lo ha portato quest’anno a trionfare al British Open. AFP/LaPresse Il primo italiano di sempre riuscito nell’impresa di vincere un major di Golf è stato insignito del Collare ...

Golf - Francesco Molinari premiato dalla BBC : World Sport Star of the Year! Primo italiano a ricevere il riconoscimento : Arriva un altro prestigioso riconoscimento per Francesco Molinari, reduce da una fantastica stagione in cui ha vinto l’Open Championship (Primo italiano a trionfare in un Major) ma anche la Ryder Cup, risultando il migliore Golfista europeo in circolazione. Chicco ha infatti vinto il “World Sport Star of the Year 2018”, il premio assegnato dalla BBC: il network britannico ha deciso di assegnare il titolo al piemontese per i ...

Golf – La BBC premia Francesco Molinari : l’azzurro nominato “World Sport Star of the Year 2018” : Francesco Molinari nominato World Sport Star of the Year 2018 dalla BBC. Le parole del Golfista azzurro dopo lo splendido riconoscimento Proseguono i riconoscimenti per Francesco Molinari a coronamento del suo straordinario 2018. Dopo la nomina “Golfista dell’Anno 2018” e Membro Onorario da parte dell’European Tour, per il campione azzurro arriva anche il prestigioso premio della BBC come “World Sport Star of the Year 2018”. “Non riesco ...

Golf - Ryder Cup : Montali - 'Molinari icona e lavori Marco Simone ok' : ... massima onorificenza dello Sport italiano, ndr, e poi si concederà alla stampa italiana in una conferenza che vedrà arrivare giornalisti da tutto il mondo. Sogno di vederlo in campo nel 2022 e con ...

Golf - Francesco Molinari Golfista dell’anno dell’European Tour! L’azzurro sarà insignito del Collare d’Oro dal CONI : Il giusto coronamento per una stagione da incorniciare: Francesco Molinari è stato nominato Golfista dell’anno dall’European Tour e sarà anche insignito dal CONI del Collare d’Oro al Merito Sportivo il 19 dicembre, nella stessa cerimonia che vedrà Gian Paolo Montali (dg del Progetto Ryder Cup 2022) premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico per quanto ottenuto alla guida della Nazionale italiana di volley. Va ricordato che ...