Gli ospiti della decima puntata de La Repubblica delle Donne Anteprima Blogo

Capodanno in musica - da Irama a Ermal Meta : tutti Gli ospiti di Federica Panicucci : Dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Matterella che si terrà a reti unificate, su Canale 5 andrà in onda Capodanno in musica. Anche quest'anno la notte di San Silvestro sulla rete ammiraglia di Mediaset sarà all'insegna della grande musica italiana. Lo show sarà cond

L'anno che verrà - le anticipazioni : ecco Gli ospiti di Amadeus per il Capodanno di Raiuno : Il Capodanno su Raiuno si festeggia con la nuova edizione de L'anno che verrà. La lunga notte di San Silvestro sulla rete ammiraglia della Rai anche per quest'anno sarà affidata ad Amadeus. Tra gli ospiti della serata ci saranno Red Canzian dei Pooh, Malika Ayane, Fausto Leali, Ivana Spagna e ancora

Tutti Gli ospiti di L’anno che verrà su Rai1 - Capodanno in diretta da Matera con Il Volo - Red Canzian e tanti altri : Gli ospiti di L'anno che verrà su Rai1 sono stati scelti per allietare le ultime ore del 2018 e accogliere il 2019, con un lungo concerto-spettacolo che si terrà a Matera con la conduzione di Amadeus con la collaborazione di Sergio Friscia e Samanta Togni. Sono attesi sul palco Massimo Ranieri, Red Canzian, Michele Zarrillo, Gianni Togni, Fausto Leali, Malika Ayane, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella, i Formerly of Chic per un momento ...

Capodanno in musica su Canale5 in diretta da Bari - tutti Gli ospiti da Ermal Meta a Irama : Capodanno in musica su Canale5 è pronto ad accompagnarci fino alla mezzanotte e oltre per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo. Saranno tanti gli artisti ad avvicendarsi sul palco, a cominciare da quelli più in voga del momento. Immancabile la presenza di Ermal Meta, che si appresta a rilasciare un nuovo singolo in collaborazione con J-Ax, ma anche di Irama che è stato appena annunciato come uno dei 24 big che saliranno sul ...

Concerti Capodanno a Milano - Roma - Napoli - Bari : tra Gli ospiti Irama - Nek e Il Volo : Il Capodanno 2019 è ormai alle porte e anche quest'anno saranno milioni gli Italiani che attenderanno l'arrivo del nuovo anno in piazza. A Milano, Napoli, Roma, Bari si svolgeranno dei Concerti live, nei quali si esibiranno numerosi artisti della scena italiana tra cui Irama, ma anche Benji e Fede, idoli delle teenager. Alcuni di questi Concerti potranno essere seguiti anche in diretta televisiva sulla generalista Rai e su Mediaset. Capodanno ...

Guess My Age - prime puntate 2019 con vip : Gli ospiti : In attesa di tornare a duellare, dal 7 gennaio, con Boom, il quiz di Max Giusti rispolverato da Discovery dopo quasi un anno da Nove per sopperire al flop di Chi Ti Conosce?, su Tv8 il 2019 si aprirà con alcune puntate speciali di Guess My Age – Indovina l’età. Tra i protagonisti dei primi nove appuntamenti dell'anno del fortunato game condotto da Enrico Papi ci saranno alcuni vip. Si tratta della giudice di X Factor Mara Maionchi, della ...

Diretta Cavese Casertana/ Risultato finale 1-2 - info streaming : De Rosa non basta - derby campano aGli ospiti! : Diretta Cavese Casertana streaming video e tv: probabili formazioni, orario e Risultato live della partita di Serie C per la 20giornata nel girone C.

Capodanno su Rai1 - tutti Gli ospiti de 'L’anno che verrà' : Amadeus è prontissimo per festeggiare insieme ai telespettatori l'inizio del nuovo anno. Ecco tutti gli ospiti che saliranno...

Domenica In – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Katia Ricciarelli - Orietta Berti tra Gli ospiti. L’oroscopo del nuovo anno. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Katia Ricciarelli, Orietta Berti tra gli ospiti. L’oroscopo del ...

Sanremo 2019 : fra Gli ospiti potrebbe esserci Ligabue : Il Festival di Sanremo 2019 è ormai alle porte. Le due serate di Sanremo Giovani, andate in onda la scorsa settimana e condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, hanno mostrato la lista dei big che si esibiranno nella kermesse che avrà ancora una volta alla direzione artistica Claudio Baglioni. Da Loredana Bertè, al duetto tra Patty Pravo e Briga, fino alle novità come Achille Lauro e Motta ed al ritorno de Il Volo, Anna Tatangelo, Simone ...

#QCC – Quelli che il calcio – Quattordicesima puntata del 29/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. In questo sabato, il programma tornerà con la Quattordicesima puntata della […] L'articolo ...

Anticipazioni Capodanno in musica : Irama tra Gli ospiti - la Panicucci alla conduzione : Appuntamento la sera del 31 dicembre su Canale 5 con Capodanno in musica, evento che si svolgerà a Bari e dove, secondo le Anticipazioni trapelate sui media, saliranno sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano, amatissimi non solo dai giovani, tra cui Irama. alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Federica Panicucci, che si troverà a confronto con lo show condotto da Amadeus su Rai 1 'L'anno che verrà'. Capodanno in ...

Mensa Amica Borgosesia raduna Gli ospiti al pranzo di Natale

Gianni Morandi smentisce Sanremo 2019 e canta per Gli anziani ospiti delle case di riposo (video) : Gianni Morandi smentisce Sanremo 2019 e quindi non sarà conduttore al fianco di Claudio Baglioni. Le voci vanno quindi a scemare nelle ultime dichiarazioni che ha reso a La Repubblica, rispondendo con un lapidario Basta alle domande che riguardano la sua partecipazione alla kermesse. L'artista di Monghidoro ha fatto parte dell'ampia rosa di possibili co-conduttori al fianco di Claudio Baglioni, ma fino a questo momento non erano trapelate ...