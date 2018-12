Gli appuntamenti del 31 e del 1° gennaio a Bologna e dintorni | concerto di Capodanno

Saloni dellauto - Da Las Vegas a Los Angeles - tutti Gli appuntamenti del 2019 : Non è un vero salone dellauto, ma è sempre più una vetrina di novità a quattro ruote. Parliamo del Ces di Las Vegas, lInternational Consumer Electronics Show che aprirà i battenti l8 gennaio e di cui vi sveleremo tutte le anteprime. Di fatto, quello californiano è il primo di una serie di grandi appuntamenti del 2019 nel quale è possibile vedere e toccare le grandi novità dellindustria automobilistica. Dalla kermesse della tecnologia al ...

Istituzione Bologna Musei : tutti Gli appuntamenti dal 28 dicembre al 3 gennaio : Ogni settimana i Musei Civici di Bologna propongono un ricco calendario di appuntamenti, per svelare le loro collezioni e raccontare

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni di oggi - mercoledì 26 dicembre - in Riviera e Côte d'Azur : Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio , più info , 11.00-18.00 . Pista di Pattinaggio all'aperto. Porto di Monaco , da lunedì a ...

Rieti - Gli appuntamenti del giorno di Santo Stefano in città e nel Reatino : Si spazia dalla pista di pattinaggio all'albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi 'le officine di Babbo Natale' agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini.

Napoli - arte e storia : tutti Gli appuntamenti in città fino al 6 gennaio : Un Natale all’insegna della bellezza e della creatività: lo è da sempre il Natale di Napoli: una “festa della bellezza” nella quale alla piacevolezza degli ambienti naturali, al fascino del paesaggio, alla mitezza del clima si associano l’interesse degli ambienti urbani, le meraviglie dell’arte e dell’artigianato tradizionale e tutte insieme queste “eccellenze” si condensano e si manifestano nei giorni delle feste, come in un periodo magicamente ...

Roma - ecco tutti Gli appuntamenti natalizi dei Musei Civici : Fino al 6 gennaio, i Musei fanno festa anche offrendo Spettacoli, concerti e attività per tutte le età e per ogni gusto. Con Musei in gioco, i protagonisti delle feste di Natale saranno bambini e ...

Rieti - Gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il Reatino : Si spazia dalla pista di pattinaggio all'albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi 'le officine di Babbo Natale' agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini.

Sport Invernali - comincia una settimana ricca di appuntamenti : ecco tutti Gli eventi in programma : Il programma delle gare settimanali: sci alpino maschile a Bormio, il fondo parte col Tour de Ski da Dobbiaco Sci alpino, sci di fondo e salto con gli sci protagoisti nella settimana di Natale con una serie di appuntamenti di Coppa del mondo. La disciplina regina si divide fra Bormio e Semmering: gli uomini sono impegnati sulla Stelvio in discesa e supergigante, le donne si cimentano in gigante e slalom. Il fondo parte a Dobbiaco con il ...

Destinazione NATALE ! Tra musiche - mercatini e golosità - Gli appuntamenti natalizi sono dedicati alle famiglie e ai più piccoli : Per la festa più importante dell'anno sono stati organizzati imperdibili appuntamenti, come la parata di Babbo NATALE, l'immancabile mercatino dell'artigianato, spettacoli, danze, laboratori e giochi ...

Castiglione borgo incantato - Gli appuntamenti dal 23 al 27 : Un Natale, quello Castiglionese, fatto di luci, spettacoli, tanta musica, giochi popolari, arte di strada e performance sorprendenti e originali. «Lo spirito del Natale è quello di ritrovare una ...

"Castiglione Borgo Incantato" - Gli appuntamenti del weekend : Un Natale, quello castiglionese, fatto di luci, spettacoli, tanta musica, giochi popolari, arte di strada e performance sorprendenti e originali. 'Lo spirito del Natale è quello di ritrovare una ...

Natale - Gli appuntamenti nei musei di Roma durante le feste : ... 23, 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5, 6 gennaio in cui i piccoli partecipanti potranno interagire con reperti naturalistici negli incontri della scienza divertente sulle orme di Babbo Natale e ...

Natale - Gli appuntamenti nei musei di Roma durante le feste - : A Natale i musei Civici fanno festa con mostre, eventi, spettacoli e attività didattiche con un ricco programma.

Sedurre la notte : ecco Gli ultimi appuntamenti del 2018 in Capannina : Abile trasformista impersonificherà personaggi dello spettacolo e della politica . La sua faccia è diventata ormai un simbolo del programma di Antonio Ricci "Striscia la Notizia". Sarà sicuramente ...