Ginnastica | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Che abbuffata con

Calendario Serie A 2019 Ginnastica : ufficializzate date e sedi delle tre tappe. Si parte a Busto Arsizio - finale a Firenze : Sono state ufficializzate le date e le sedi delle tra tappe della Serie A 2019 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre che si svolgerà tra la fine dell’inverno e metà primavera: due appuntamenti a febbraio e a marzo prima degli Europei di Stettino (ad aprile), la finale a inizio maggio subito dopo la rassegna continentale. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, i migliori atleti del nostro movimento si ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Cottbus 2019-2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 22-25 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. A Cottbus (Germania) andrà in scena un appuntamento fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il circuito itinerante, composto da ben otto tappe e riservato alle singole specialità, infatti, assegnerà dei pass per i Giochi. I ginnasti che vinceranno il titolo sui vari attrezzi potranno volare ai Giochi a ...

Ginnastica - CALENDARIO 2019 : definite le tappe di Serie A e i Campionati Italiani. Date e programmi : La Federazione Italiana Ginnastica d’Italia ha svelato il CALENDARIO delle gare previste per il 2019. La stagione sta per concludersi ed è arrivato il momento di pensare al prossimo anno, quello preolimpico che culminerà con i Mondiali di Stoccarda determinanti per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Prima della rassegna iridata, però, si disputeranno anche gli Europei e gli European Games, le tappe di Coppa del Mondo e ovviamente ...

Ginnastica - la stagione non è finita! Quando si torna in gara? Calendario - date - programma di fine 2018 : A Doha si sono conclusi i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica ma la stagione della Polvere di Magnesio non si è conclusa con la competizione più importante dell’anno. Mancano ancora un paio di mesi al termine del 2018 e ci aspetta ancora tanto spettacolo con le consuete kermesse che accompagneranno gli atleti verso il letargo invernale dove non ci saranno gare e dove ci si concentrerà esclusivamente sugli allenamenti per farsi poi ...

Ginnastica - appuntamento ai Mondiali 2019 : quando e dove si svolgeranno? Date e calendario : Si sono conclusi i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si sono disputati all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Polvere di Magnesio è sbarcata in Medio Oriente per la prima volta nella storia, il pubblico purtroppo ha scarseggiato ma la rassegna iridata è stata davvero molto emozionante e avvincente, abbiamo potuto assistere a grandi esercizi e prestazioni tecniche fuori dal comune, non è mai mancato il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità (3 novembre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi sabato 3 novembre si disputano le ultime Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo: le donne si cimenteranno alla trave e al corpo libero; gli uomini saliranno su volteggio, parallele e sbarra. Simone Biles insegue il pokerissimo d’oro ma si preannunciano grandi battaglie per le medaglie d’oro, non ci sono italiani in gara. Di seguito il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale all-around femminile (1° novembre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 1° novembre si disputa la Finale all-around femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo: Simone Biles va a caccia del quarto trionfo nel concorso generale, impresa mai riuscita nella storia della Polvere di Magnesio. La statunitense è imbattibile e non avrà problemi a imporsi, ci potrebbe essere una doppietta USA visto l’ottimo stato di forma di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale all-around maschile (31 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi mercoledì 31 ottobre si disputa la Finale all-around maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo il cinese Xiao Ruoteng vuole confermarsi sul trono ma se la dovrà vedere con il russo Nikita Nagornyy e lo statunitense Samuel Mikulak, ma attenzione anche al giapponese Kenzo Shirai, al russo Artur Dalaloyan e al cinese Sun Wei. Non ci saranno italiani in gara. Di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale a squadre femminile (30 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi martedì 30 ottobre si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie anche tra le donne, si preannuncia grande spettacolo con gli USA che non dovrebbero avere grossi problemi a conquistare il titolo trascinati da Simone Biles e Morgan Hurd. Per il secondo posto lotta serrata tra Cina e Russia ma per il podio potrebbero entrare in gioco ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili (domenica 28 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi domenica 18 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili, si preannuncia grande spettacolo per conoscere chi si qualificherà alle varie finali. Si incomincia alle ore 07.30 con la giovane Cina e la nobile decaduta Romania, il livello si alza alle 09.30 quando toccherà ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili - sabato 27 ottobre - . Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, suddivisione dopo suddivisione, per non perdersi davvero nulla. Foto: FederGinnastica

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili (sabato 27 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi sabato 27 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la prima parte delle qualificazioni femminili, le ragazze incominciano la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Scenderà in pedana anche l’Italia, alle ore 19.00 le azzurre cercheranno di fare bella figura ben consapevoli che sarà difficile ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (venerdì 26 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi venerdì 26 ottobre si disputa la seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (giovedì 25 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 25 ottobre incominciano i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la rassegna iridata è l’Aspire Dome di Doha (Qatar), la rassegna iridata della Polvere di Magnesio sbarca in Medio Oriente per la prima volta nella storia. Si preannuncia subito grande spettacolo, oggi spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili che ci regaleranno immediatamente grandi emozioni. In pedana scenderanno la Russia Campionessa ...