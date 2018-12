Genoa | Preziosi e il mercato | “Individuati portiere e centrocampista | valutiamo l’esterno”

Barreca primo obiettivo - Preziosi pensa al nuovo Genoa di Prandelli (RUMORS) : Il Genoa ha chiuso il girone d'andata al quattordicesimo posto, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cinque lunghezze dal centro classifica. In questa sessione invernale di mercato il presidente Enrico Preziosi tenterà di rimediare ad alcuni evidenti errori estivi per consegnare a Prandelli una squadra che possa raggiungere comodamente l'obiettivo della salvezza. Alcune scommesse di troppo e i cambi repentini in panchina hanno ...

Genoa e Samp - tifosi inquieti : Preziosi e Ferrero nel mirino : ANSA Le tifoserie rossoblucerchiate hanno messo in atto da tempo una protesta nei confronti delle rispettive proprietà, pur partendo da presupposti completamente diversi. E, domani, soprattutto al ...

Var Roma-Genoa - Preziosi infuriato/ 'L'arbitro era in malafede' - Video : il rigore non fischiato su Pandev : Delude anche in Roma-Genoa il Var che non segnala un rigore evidente per il Grifone nel finale, portando alla brutta figura l'arbitro Di Bello.

Roma-Genoa - Preziosi in esclusiva a Sportnews : “Dovevano vincere loro per evitare disordini” : ROMA GENOA Preziosi – Non è finito bene il match dell’Olimpico che ha chiuso la domenica calcistica. I giallorossi hanno incassato i tre punti con grande fatica e probabilmente con poco merito. Ad aggiungere sale sulla coda di un match tiratissimo la mancata concessione in pieno recupero di un rigore ai liguri, netto fallo di […] L'articolo Roma-Genoa, Preziosi in esclusiva a Sportnews: “Dovevano vincere loro per evitare ...

Genoa - Preziosi è una furia contro la Var : 'Complotti? Il pensiero mi viene' : 'Io non voglio alimentare complotti, ma il pensiero mi viene'. È un Preziosi furioso, quello che parla il giorno dopo la sconfitta contro la Roma ai microfoni di "Radio Anch'Io Sport". E che alimenta ancora le polemiche sull'utilizzo della Var, già attaccata da più parti in questa prima metà di stagione. Il presidente del Genoa si sofferma sul gol annullato ai rossoblu e, ...

Roma-Genoa - Preziosi è una furia : “errori in malafede - c’è stato un rifiuto di consultare il Var” : Genoa, Enrico Preziosi ha tuonato contro la direzione arbitrale della gara di ieri in casa della Roma, un rigore non concesso al Grifone ha fatto infuriare il patron “Quello non è un errore, è il rifiuto di consultare un possibile fallo. Per me era una situazione di malafede, né più e né meno. Lo dico rischiando di essere deferito ma a 70 anni devo sentirmi libero di esprimere quello che credo. In quell’episodio credo ci sia ...

Genoa - il durissimo attacco di Preziosi nei confronti di Di Bello e del Var : La sconfitta contro la Roma non è andata giù al presidente Genoano Enrico Preziosi, che non ha lesinato le critiche nei confronti dell’arbitro Di Bello per il rigore non concesso a Pandev: “Dovevano vincere i giallorossi, non c’è niente da fare. Questa è l’unica verità possibile, non si può andare avanti così. A Roma c’era un clima da contestazione e il vero problema era l’ordine pubblico. Dobbiamo ...

Cessione Genoa - Preziosi conferma : “Potrei vendere il club” : Cessione Genoa, LE PAROLE DI Preziosi- La contestazione dei tifosi, un ambiente non facile, un avvio di stagione caratterizzato dal cambio di 3 allenatori. Gli ultimi mesi del Genoa non sono stati certo una passeggiata, né per il club tantomeno per il presidente Preziosi, più volte preso di mira dai tifosi e individuato come principale […] L'articolo Cessione Genoa, Preziosi conferma: “Potrei vendere il club” proviene da Serie A News ...

Genoa - Preziosi scatenato : il retroscena su Cassano e sul Napoli : Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...