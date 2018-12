Gallarate | il sindaco sgombera i sinti E loro assaltano il municipio

Gallarate - comunità sinti sgomberata : “Non ce ne andremo - piuttosto dormiamo al freddo”. Il sindaco leghista : “Via da qui” : Sono a Gallarate da generazioni e possiedono tutti la cittadinanza italiana, ma oggi la loro permanenza nel Varesotto è a rischio. La comunità sinti della città, infatti, è stata appena sgomberata dal campo nomadi in cui vivevano dal 2007. Vengono contestati loro debiti per bollette dell’acqua non pagate e alcune costruzioni non a norma. Lo sgombero è stato fortemente voluto dal sindaco leghista, Andrea Cassani, elogiato per ...