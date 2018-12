GABBIADINI AL MILAN Ultime notizie calciomercato | sfumano Pato e Muriel | occhi in casa

Milan - Muriel ha scelto la Fiorentina : l'obbiettivo ora è GABBIADINI : Il Milan vede allontanarsi sempre di più Luis Muriel, vicino alla Fiorentina, i rossoneri ora puntano su Manolo Gabbiadini.A meno di colpi di scena a spuntarla sarà la Fiorentina nel testa a testa di mercato con il Milan per l'acquisto dell'attaccante colombiano Luis Muriel. Individuato da tempo come la pedina perfetta per completare il reparto offensivo rossonero, capace di dare grande imprevedibilità e di completarsi perfettamente sia con ...