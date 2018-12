Floyd Mayweather | imbattuto e imbattibile | Nasukawa 3 volte al tappeto | ‘Money rain’ e

sportfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018)torna sul ring all’evento di fine anno organizzato da RIZIN: il pugile americano sconfigge il fighter Tenshine si gode una borsa da 9 milioni per 138 secondi di incontro Il sorriso beffardo di chi sa di averlo fatto ancora. Del resto, non ha fatto altro che sorridere beffardamente per tutta la vita, al termine di ogni incontro.detta legge anche in oriente, stravincendo senza nemmeno sudare il suo match di RIZIN contro l’idolo di casa Tenshin. Il pugile americano, ritiratosi con uno score di 50 successi in altrettanti incontri, ha accettato la sfida della promotion orientale ma, soprattutto, i 9 milioni messi sul piatto per 3 round di ‘esibizione’. Un incontro però, viste le due parti in causa, che si prevedeva tutt’altro che amichevole.Mentre’ ha spiegato, con la solita spocchia, di non essersi nemmeno allenato vista ...