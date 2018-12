Fipe | Confcommercio | | Capodanno al ristorante per 6 | 3 milioni di italiani

finanza.lastampa

: Capodanno nel potentino. Pienone nei ristoranti e prenotazioni anticipate: le tendenze di Fipe, Federalberghi e Con… - BuonoClaudio : Capodanno nel potentino. Pienone nei ristoranti e prenotazioni anticipate: le tendenze di Fipe, Federalberghi e Con… - zazoomblog : Potenza: CAPODANNO: ANDAMENTO E PREVISIONI FEDERALBERGHI-FIPE-CONFCOMMERCIO IN PROVINCIA POTENZA - #Potenza:… - SassiLive : ANDAMENTO E PREVISIONI FEDERALBERGHI-FIPE-CONFCOMMERCIO IN PROVINCIA DI POTENZA -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) ... mentre solo il restante 10% ha deciso di prodigarsi nella messa a punto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione, con spettacoli dal vivo e musica. Per quanto riguarda i prezzi, per il ...