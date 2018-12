Festival del Circo di Montecarlo 31 dicembre 2018 | fine anno da Monaco

Sta per iniziare il Festival del ghiaccio di Harbin in Cina : Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio della città di Harbin Il festival del ghiaccio ...

Nel promo del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni e Papaleo in un gioco di ruoli fino al Teatro Ariston (video) : Il promo del Festival di Sanremo 2019 propone una lunga corsa alla ricerca del Teatro Ariston guidata da Rocco Papaleo. A poco meno di due mesi dall'inizio della kermesse canora in diretta dalla Città dei Fiori, Rai1 inizia la sua promozione con uno spot nel quale non poteva mancare il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, alla presenza di Rocco Papaleo già annunciato come presentatore del DopoFestival. Per la prima volta, ...

Al via i preparativi per il Festival di Sanremo 2019 - l’Ariston chiude per l’allestimento della scenografia : A più di un mese dall'avvio del Festival di Sanremo 2019, nella città dei fiori iniziano i preparativi. Il Teatro Ariston di Sanremo, che accoglierà le cinque serate della kermesse canora, chiude per consentire l'allestimento della laboriosa scenografia del Festival che solo a febbraio verrà rivelata. Stop agli eventi e ai concerti al Teatro Ariston di Sanremo, tutti in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale dell’Ariston ...

L'Andalusia al Parco della Musica con il Festival del flamenco : Ritorna, dal 10 al 20 gennaio, il Festival di danza spagnola e flamenco che da quest'anno avrà cadenza annuale e porterà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, le migliori tendenze della danza ...

Gran finale per il Piccolo Festival dell'Animazione : Ancora due intense serate, venerdì 28 al Visionario di Udine e sabato 29 dicembre al Cinema Teatro Miela di Trieste per il Piccolo Festival dell'Animazione che conclude con il secondo e il terzo ...

La magia delle luci dall’Amsterdam Light Festival : Amsterdam Light FestivalAmsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival L’arte incontra la tecnologia, per raccontare in qualche modo le evoluzioni del mondo della comunicazione. Succede tra i canali di ...

Piccolo Festival dell'Animazione : 27 - 28 e 29 dicembre 2018 - Udine 20 : ... ragazzi, addetti ai lavori, studiosi e, naturalmente, il pubblico, assistere a oltre 25 appuntamenti tra incontri, convegni, spettacoli, proiezioni in tutte le province della regione , con un'...

Guadagnino e Martone - le star del Festival 'Capri Hollywood' : Luca Guadagnino è stato designato ' Filmmaker del 2018 ' da ' Capri, Hollywood - The International Film festival ' per aver realizzato, a distanza di poco tempo, due film di qualità e successo come ' ...

Natale 2018 non può iniziare senza il Festival del Circo di Montecarlo su Rai 3 : Da più di venti anni vuol dire Natale in tv: torna anche quest'anno su Rai 3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, perfetto per la sera de 24 dicembre per una prima serata, al via alle 21.15, a base delle migliori famiglie ed esibizioni circensi del mondo. Ogni anno a gennaio il Principato di Monaco ospita l'evento più prestigioso dell'arte circense al cospetto della famiglia reale, rinnovando una tradizione iniziata 42 ...

Sanremo - la Rai annuncia chi sarà il primo ospite del Festival : Alessandro Proto : ...poter presentare ospiti che possano parlare ai giovani e a chi ha difficoltà nel trovare la propria strada professionale - si legge nella nota - Alessandro Proto è ormai diventato un'icona del mondo ...

Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ Video - Melissa Greta e la gaffe dello zucchero filato! : La sera della vigilia di Natale, in prima serata su Raitre, va in onda il Festival del Circo Internazionale di Montecarlo che celebra i 250 anni del Circo.

Capodanze - a Barletta il Balfolk Festival del Sud dal 29/12 all'alba del 2 gennaio : Il Festival rientra nel progetto APULIA Balfolk, sostenuto anche dalla Regione Puglia con il bando FSC 2014-20 sugli 'Spettacoli dal Vivo' oltre che dagli stagisti residenziali.

Fiesta : in centro lo spettacolo del Teatro Due Mondi. Nel 2019 grande Festival di teatro di strada : I due spettacoli costituiscono una sorta di anteprima di quello che sarà il 2019, quando, per festeggiare i propri 40 anni di attività, il teatro Due Mondi darà vita ad un grande festival di teatro ...