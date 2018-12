Fake news sulla morte di Salvini | lui | “Mi allungano la vita” La Stampa | “Chiesta

'Salvini morto sul colpo' - e il ministro ironizza sulla Fake news : 'Mi allungano la vita' : A commentare la vicenda anche alcuni esponenti della politica italiana, come Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia: "Condivido la lettura ...

"Morto sul colpo" - spunta Fake news su Salvini : Morto sul colpo il ministro dell'Interno Matteo Salvini . Nuovo lutto nel mondo della politica". E' quanto si legge in una pagina fake della 'Stampa', diffusa in rete nelle ultime ore, dove si annuncia la morte del vicepremier a seguito di un incidente stradale con tanto di foto dello ...

La Fake news sulla morte di Matteo Salvini - lui commenta ironico : “Mi allungano la vita” : "Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso", scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la pubblicazione di un finto articolo in cui si scrive che il vicepresidente del Consiglio sarebbe morto in un incidente che, in realtà, non è mai avvenuto.Continua a leggere

'Matteo Salvini morto sul colpo'/ Ministro : 'Mi allungano la vita' - solidarietà Forza Italia per la Fake news : Matteo Salvini morto? Ministro dell'Interno vittima di una fake news, arriva la smentita su Twitter: 'Mi allungano la vita'.

'Salvini morto sul colpo in un incidente'. Il ministro ride sulla Fake news : mi allungano la vita : 'Ultim'ora. morto sul colpo il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica'. E' il titolo della notizia falsa che circola sul web in queste ore. 'Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso', è il ...

'Salvini morto sul colpo in un incidente'. Il ministro ride sulla Fake news : mi allungano la vita : 'Ultim'ora. morto sul colpo il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica'. E' il titolo della notizia falsa che circola sul web in queste ore. 'Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso', è il ...

'Il ministro dell Interno morto sul colpo' - Salvini commenta la Fake news 'Mi allungano la vita'. Fi 'Episodio gravissimo' : Condividi Un episodio stigmatizzato dal mondo della politica. 'Si tratta di un episodio gravissimo - commenta Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo deputati di Forza Italia - Salvini ha figli ...

Matteo Salvini allontana le Fake news sulla sua morte : "Mi allungano la vita" : "Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, allegando l'immagine di una falsa notizia diffusa qualche giorno fa da un finto sito de la Stampa, che riportava in homepage la notizia della sua morte in un incidente stradale.Una fake news in piena regola, che però non ha infastidito più di tanto il ministro dell'interno e vicepremier leghista, che fa spallucce: ...

George Clooney a Bologna per girare una serie tv? È una Fake news : George Clooney a Bologna per girare le scene di una nuova serie tv? La notizia è infondata George Clooney si trova a Bologna per girare una nuova serie tv? Questa è la notizia che ha mandato in confusione tantissimi cittadini italiani. Sono davvero molti coloro che vorrebbero incontrare dal vivo il noto attore. Pertanto, il […] L'articolo George Clooney a Bologna per girare una serie tv? È una fake news proviene da Gossip e Tv.

Dal contratto a Fake news e aggressioni - il 2018 anno nero per i medici del Ssn : ... poi la gravissima carenza dei medici, a seguire il deficit di posti per i neolaureati che sono costretti ad emigrare e infine la caduta di fiducia nei confronti della politica". "Con un po' di ...

La riduzione delle spese militari è una Fake news? : Bonelli (Verdi) attacca duramente Di Maio: "Da una parte riduzione di 47 milioni l'anno, dall'altra si prevedono nuovi fondi...

Un anno di Fake news - in compagnia dei troll russi : Dalle elezioni americane all'intervento in Crimea, passando per l'avvelenamento di Skripal. Ecco una panoramica in cifre di come le operazioni di influenza russe hanno cercato di dividere le società occidentali nell'ultimo anno. La fabbrica dei troll I troll russi su internet sembrano aver pro

Adolf Hitler come il MoVimento 5 Stelle : torna a circolare in rete una vecchia Fake news : A quanto pare le fake news non vanno mai in scadenza (e nemmeno in vacanza durante il periodo natalizio): negli ultimi giorni ha ricominciato a diffondersi sui social una presunta citazione di Adolf Hitler, con l'intento di equiparare il Partito Nazionalsocialista Tedesco al MoVimento 5 Stelle. La citazione è in realtà un 'taglia e cuci' decontestualizzato David Puente, noto debunker che gestisce un blog anti-bufale, ha pubblicato giusto ieri un ...

Giuseppe Conte al Bambin Gesù suona la chitarra “bloccata” - ma la foto social è Fake news. Morani (Pd) la rilancia - poi le scuse : Una foto immortala il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intento a suonare la chitarra ma qualcosa non quadra nello scatto: c’è infatti il capotasto prima della sua mano con l’accordo in “la minore”, cosa che rende impossibile far suonare lo strumento.”Fare finta di suonare la chitarra equivale a fare finta di essere il presidente del Consiglio. Falso come il governo”, scrive qualcuno su Twitter ...