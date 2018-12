Europee | al voto il 26 maggio

MATTARELLA E SALVINI/ L'accordo : il voto prima delle Europee conviene a tutti - IlSussidiario.net : Il tempo non logora soltanto Di Maio, ma anche SALVINI, al quale converrebbe forse agire prima delle europee. Dopo infatti potrebbe essere troppo tardi.

Il voto Usa non scuote le borse : partono bene le Europee. Milano al rialzo : I mercati asiatici chiudono in calo moderato, senza particolari oscillazioni. Decisamente meglio il nostro continente. Piazza Affari accelera nei primi scambi, indice oltre l'1% in positivo. Lo spread ...

Lombardia : al via campagna per le Europee #Stavoltavoto : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Un voto consapevole per l’Europa che metta al centro il confronto con i giovani e i cittadini per incentivare la partecipazione al voto nel vecchio continente previsto per il 26 maggio 2019. L’iniziativa #Stavoltavoto è del Consiglio regionale della Lombardia in collabor