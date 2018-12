Eurodeputata espulsa | MoVimento é morto

tuttosport

: - micontengo : - PPirastu : RT @lanuovasardegna: Giulia Moi eurodeputata espulsa dai 5Stelle: 'Il Movimento è morto con Casaleggio' - lanuovasardegna : Giulia Moi eurodeputata espulsa dai 5Stelle: 'Il Movimento è morto con Casaleggio' -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Non siamo stati eletti per diventare mestieranti della politica; la nostra missione doveva essere un'altra". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire