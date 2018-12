Sicilia - Etna ancora in eruzione : una nuova scossa di terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull'Etna: alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Etna - nuova scossa : oltre 1.000 sfollati : 22.57 Trema ancora la terra sull'Etna: una scossa di 3.4 (scala Richter), a 11 Km a nord di Ragalna,a 4 Km di profondità, è stata avvertita anche a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto.Nessun danno a cose o a persone Gli sfollati per la scossa di 4.8 nel giorno di Santo Stefano salgono a 1.096 (dati Protezione civile).Salite a 4.212 le richieste di sopralluoghi (1.000 già eseguite). Case agibili: 476, parzialmente agibili: ...

Etna - scossa di terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 : Etna, scossa di terremoto a nord di Ragalna: magnitudo 3.4 Il sisma è stato registrato alle 19:30 ed è stato avvertito pure a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Non si registrano danni a cose o a persone. Intanto aumenta il numero degli sfollati per il terremoto del giorno di Santo ...

Nuova scossa di terremoto sull'Etna : magnitudo 3.4 gradi Richter : Una Nuova scossa di terremoto è stata registrata sull'Etna. Il sisma, di magnitudo 3.4 gradi Richter, è stato avvertito alle 18.30, a 11 chilometri a nord di Ragalna, mentre l'ipocentro è stato ...

Etna in eruzione - nuova scossa di terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...

Terremoto - nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre : Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di...

Moderata scossa di terremoto sull'Etna : epicentro nell'area del cratere : Una nuova scossa sismica di entità Moderata si è verificata sull'Etna alle ore 19.30 di oggi. In base alle rilevazioni dell'INGV, la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 3.4 sulla scala...

Etna : Scossa di Terremoto danni e feriti : Alle ore 03:19 del 26 Dicembre 2018, la rete INGV ha rilevato un sisma di M 4.9 con epicentro 2 km N Viagrande (CT), ad una profondità di 1km. Come vediamo dall’immagine allegata, la zona è stata soggetta a diverse scosse negli ultimi giorni, anche con una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna nella Bocca Nuova e al Cratere di Nord-Est. Stando alle informazioni rilevate dalle reti geodediche Gps e clinometriche si ...

Etna - terremoto Catania : “La scossa ha attivato la faglia Fiandaca e la faglia di Pennisi” : Alle ore 03:19 italiane di oggi, 26 dicembre 2018, nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, si è verificato uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano. L’evento sismico, di magnitudo Ml pari a 4.8, Mw 4.9, è stato localizzato 1 km a sud dall’abitato di Lavinaio (CT), alla profondità di circa 1 km sotto il livello del mare. Il terremoto è stato ampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in quasi tutto il comprensorio ...

Etna - sisma nel Catanese : 28 feriti e crolli | Avvertita nuova scossa 2.8 : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

TERREMOTO OGGI CATANIA - SCOSSA M 4.8 DOPO ERUZIONE Etna/ Ultime notizie : crolli chiese - 28 feriti : TERREMOTO OGGI a CATANIA, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'ERUZIONE dell'ETNA: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Ingv pubblica comunicato sull'intensa scossa di stanotte sull'Etna : nel 1800 evento superiore al 6° : L'Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, ha emesso un comunicato relativo alla intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna e tutto il catanese, provocando...

Etna - forte scossa di terremoto : il geofisico manda l’allerta - “zona ad alta attività sismica - non si escludono altre scosse” : La zona dell’Etna orientale, dove questa notte si è registrato un terremoto di magnitudo 4,8, “è ad alta attività sismica. Perciò non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati“. E’ quanto afferma all’Adnkronos Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all’Università di Catania. “Siamo in presenta –spiega– di una tipica attività della zona in cui ...