eSports | La neve di Fortnite si è già sciolta! La Befana ha portato via le feste?

oasport

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La Stagione 7 haladi. Questa ha ricoperto un’ampia zona a Sud-Ovest, rendendo la mappa più varia per un periodo bello lungo. A Natale, però, c’è stata un’intensa nevicata che ha ricoperto tutta l’isola, tingendo di bianco l’intera mappa di gioco. Sarebbe stato bello giocarci, vero? Peccato che laè ormai sciolta e alcuni giocatori si sono infuriati!Ladio il cenone coi parenti! Uno, non entrambi Durante il Natale, più precisamente il 24 e il 25, ladiè scesa su tutta l’isola, rendendo felici parecchi utenti. Epic Games ha deciso però, che un’ondata di calore doveva riportare la mappa alla situazione precedente, con solo la zona a Sud-Ovest rimasta innevata.Questo ha fatto infuriare molto alcuni giocatori, soprattutto quelli che non hanno potuto partecipare al battle royale in quei giorni. Insomma, non saranno stati gli ...