Era scomparso da giorni | trovato senza vita in un laghetto

Ragazzo autistico ritrovato a Milano : Era scomparso da Vienna tre anni fa : Una storia che sembra la trama di un film, che si è concluso con un lieto fine lo scorso 29 dicembre. Più di tre anni fa – il 9 novembre 2015 – Arian Saraie era scomparso nel nulla a Vienna. Il Ragazzo, che soffre di autismo, era sfuggito agli operatori di un centro diurno della capitale austriaca ed aveva fatto perdere le proprie tracce. Il 25enne, molto socievole e bisognoso di nuovi contatti umani, aveva espresso più volte il desiderio di ...

Federica Lisi Bovolenta ricorda il pallavolista scomparso : “Non aveva un cuore debole - aveva un cuore grande. E alle coppie che non possono avere figli dico : abbiate spEranza” : Il 24 marzo 2012 il cuore di Vigor Bovolenta, a soli 37 anni, smise di battere nel bel mezzo di una partita che stava disputando a Macerata. Una data drammatica per lo sport ma ancora di più per la sua famiglia, formata dalla moglie Federica Lisi e dai suoi quattro figli, poi diventati cinque qualche mese dopo. Il ricordo del centrale azzurro di pallavolo è rimasto intatto nella memoria di tutti: “Lui era una brava persona, una bella ...

Biella - ritrovato il corpo di Riccardo - il 28enne scomparso : Era andato da solo in montagna : Il cadavere di Riccardo Nerva, il 28enne scomparso da giovedì, è stato ritrovato dai volontari del soccorso alpino. La sorella ieri aveva pubblicato un appello su Facebook: "Mio fratello si è allontanato per andare a camminare in montagna il 27 mattina".Continua a leggere

TEramo - ritrovato in una scarpata il corpo di un 28enne scomparso nel 2014 : vicino all’ultima cella agganciata dal telefono : Il cadavere di un ragazzo scomparso nel 2014 è stato ritrovato ieri nel teramano, non lontano dall’ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare. Lo scheletro è stato scoperto in una scarpata nelle campagne della frazione di Terrabianca di Tortoreto, seduto al posto di guida di una Nissan Micra. A bordo della stessa auto, che era nascosta tra un canneto, nell’agosto di quattro anni fa Daniele Taddei, 28enne di ...

Arron Hough - il 20enne cantante scomparso mentre si trovava su una nave da crociEra ai Caraibi : Arron Hough, 20 anni, cantante e ballerino è scomparso il giorno di Natale mentre si trovava a bordo della Harmony of the Seas della Royal Caribbean. Le telecamere della nave hanno intercettato il ragazzo sul Ponte 5 della nave, intorno alle 4. Da quel momento, più niente. La grande imbarcazione stava facendo rotta verso Philipsburg, nell’isola Caraibica di St Maarten. La guardia costiera degli Stati Uniti ha annunciato di aver interrotto le ...

TEramo - trovato scheletro dentro a una macchina : è di Daniele - scomparso 4 anni fa : Daniele Taddei, 28enne di Sant'Omero, era scomparso il primo agosto di quattro anni fa. Il suo scheletro è stato rinvenuto solo oggi, all'interno di una micra grigia al posto di guida, sotto il ponte del Salinello, a Teramo.Continua a leggere

Mattia Mingarelli trovato morto nel bosco : il 30enne Era scomparso dal 7 dicembre : Si è concluso in modo tragico il «giallo» della scomparsa del comasco Mattia Mingarelli, 30 anni, svanito nel nulla il 7 dicembre nei boschi della Valmalenco, quando aveva deciso...

Identificato il corpo recupErato in mare : è il canoista scomparso : È del canoista scomparso in mare il 5 dicembre scorso al largo di Cesenatico, a Forlì-Cesena, il corpo ripescato ieri a 40 miglia dalla costa di Ortona (Chieti) da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Ortona, in seguito alla segnalazione giunta dall’equipaggio di un peschereccio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L’identificazione è avvenuta questa mattina da parte dei familiari dell’uomo, un 45enne di ...

Fine delle spEranze : trovato morto il giovane scomparso a Capoterra : Il tragico ritrovamento del corpo senza vita di Matteo Pireddu, 30 anni, nelle campagne del paese, vicino al frantoio di...