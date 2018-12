Elogio dei nuovi poteri forti

ilfoglio

: RT @FicarelliLaila: @emanuelefiano Il mio elogio al suo intervento di oggi sta ricevendo molti consensi.Sono una anonima elettrice Pd e, pr… - Giugiulike1 : RT @FicarelliLaila: @emanuelefiano Il mio elogio al suo intervento di oggi sta ricevendo molti consensi.Sono una anonima elettrice Pd e, pr… - dall1612 : RT @FicarelliLaila: @emanuelefiano Il mio elogio al suo intervento di oggi sta ricevendo molti consensi.Sono una anonima elettrice Pd e, pr… - FicarelliLaila : @emanuelefiano Il mio elogio al suo intervento di oggi sta ricevendo molti consensi.Sono una anonima elettrice Pd e… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Per ritrarli non serve Pellizza da Volpedo, nonostante le manifestazioni torinesi delle “madamine” Sì Tav (così le hanno chiamate i pentastellati) o le mobilitazioni in stile sindacale delle associazioni “padronali”. La loro marcia è stata finora silenziosa, hanno scavato nel profondo come talpe, tu