tuttosport

: Elisabeth Warren punta alla Casa Bianca: E' la prima a creare comitato tra i principali candidati dem - fisco24_info : Elisabeth Warren punta alla Casa Bianca: E' la prima a creare comitato tra i principali candidati dem -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) ANSA, - WASHINGTON, 31 DIC - La senatrice demha avviato le procedure per creare un comitato esplorativo per correre come presidente, una mossa che in genere anticipa una campagna ...