Elettriche e ibride - I prezzi con l'ecobonus fino a 6 mila euro - FOTO GALLERY : La Legge di bilancio 2019 è stata approvata in via definitiva. Con lultimo passaggio parlamentare, avvenuto alla Camera senza modifiche, vengono confermate le nuove disposizioni in materia di ecotassa ed ecobonus per lacquisto di unauto nuova già approvate dal Senato.Le misure. Se la prima colpisce con unimposta da 1.100 a 2.500 i veicoli nuovi (o di prima immatricolazione in Italia) con emissioni di C02 superiori a 160 g/km secondo il ciclo ...

Ecobonus - le regole definitive : le auto Elettriche e ibride con gli incentivi : Premiate fino a 6.000 euro le macchine a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. Quindi niente Tesla e le altre ecologiche di superlusso

Ecobonus : ecco le Elettriche e ibride che si comprano con gli incentivi : Premiate fino a 6.000 euro le macchine a bassa emissione (fino a 70 g/km di Co2). Ma solo quelle che non superano i 45 mila euro Iva esclusa. Quindi niente Tesla e le ecologiche di lusso

Ecotassa - Elettriche e ibride raddoppieranno i volumi : Quale impatto avrà la manovra bonus/malus sul mercato, sulle tasche degli italiani e sulle casse del governo? Vediamo di capirlo aiutandoci con la relazione tecnica che accompagna lemendamento. E che si basa, comè logico, sulla fotografia del mercato dellauto in Italia nei primi 11 mesi del 2018, in cui sono state targate circa 1,83 milioni di auto nuove. Di queste, le Elettriche (comprese le range extender) sono state 4.802 e 4.135 le ibride ...

Ecobonus : ecco le auto Elettriche e ibride da comprare con gli incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o Elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per Elettriche - ibride e metano. Ma c'è anche una nuova tassa : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà, anche in leasing, auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse ...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per Elettriche - ibride e metano. Ma non solo : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse e bassissime ...

Nuova Range Rover Evoque : presentate le versioni ibride-Elettriche : Nuova Range Rover Evoque, le versioni ibride-elettriche entrano ufficialmente a far parte della famiglia 22 novembre 2018 – Land Rover pone l’elettrificazione al centro del progetto Nuova Range Rover Evoque. Fanno per la prima volta il loro ingresso nella famiglia Evoque le versioni ibride-elettriche, progettate per offrire maggiore efficienza, performance e raffinatezza in ogni condizione. Jaguar Land Rover si è concentrata per ...