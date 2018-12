huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Elena Fattori: 'M5s sta andando verso destra' - filippo898 : RT @HuffPostItalia: Elena Fattori: 'M5s sta andando verso destra' - effe1312 : Ma va? È più a dx della lega. 'M5s sta andando a destra'. Lo sfogo della senatrice Fattori - M4xi3rrant : RT @HuffPostItalia: Elena Fattori: 'M5s sta andando verso destra' -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) "Il Movimento 5 stelle sta. E Di Maio dice che nessuno è indispensabile perché ci sono parlamentari dipronti a entrare in questa maggioranza". A parlare è, senatrice M5s, che insieme alla collega Paola Nugnes è sotto procedimento disciplinare da parte del Movimento.Senatrice, a differenza di De Falco e De Bonis che sono stati espulsi, il giudizio su di lei è ancora pendente.È una decisione che fa trasparire una certa insicurezza. Credevo che l'editto arrivasse quando il giudizio fosse chiaro per tutti. Lo trovo a dir poco inopportuno.Si aspettava le espulsioni a Capodanno?Sinceramente no. Sono di cattivo gusto. Insomma, hanno deciso di rompere le scatole alla gente in un giorno di festa.Di Maio ha detto che chi non rispetta il contratto di Governo è fuori.Allora il primo a essere ...