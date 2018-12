Ecco perché la madre di Meghan ha rifiutato il Natale royal

E a voi è mai capitato un lapsus? Ecco spiegato il perché : Cosa può “scivolare”?Giom e Terry Le sillabePrima che il canto galliMash up di paroleUn articolo di negozi sportiviA tutti prima o poi è capitato un lampone. Ho scritto lampone? Scusate, volevo dire lapsus! Si tratta di un fenomeno linguistico che consiste nella sostituzione di un termine che si voleva pronunciare o scrivere con un altro che apparentemente non c’entra una mazza. Alcuni lapsus sono davvero esilaranti, soprattutto se accadono in ...

Notte di San Silvestro : Ecco perché il 31 dicembre si celebra questo Santo : A San Silvestro è un Santo il cui nome è diventato sinonimo dei festeggiamenti della Notte di Capodanno, non perché fosse particolarmente allegro, ma semplicemente perché morì il 31 dicembre del 335, e venne ben presto venerato come Santo dalla città di Roma. Al suo nome sono legati eventi importanti per Roma ed il Cristianesimo: è stato papa al tempo di Costantino, l’imperatore che riconobbe ai cristiani la libertà di culto. Riformò il ...

Raffaella Mennoia : "Qualche mese fa ho subito una delicata operazione - Ecco perché ho i cerotti sul collo..." : I più attenti avevano notato in alcune foto pubblicate sui social un cerotto all'altezza del collo. Qualcuno aveva chiesto il perché alla diretta interessata, senza mai ricevere una risposta. Oggi è arrivata la spiegazione ufficiale. A fornirla la protagonista di questa vicenda, ossia Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi e compagna di Alessio Sakara: Il 2018 non è stato decisamente il mio anno..questa foto risale a ...

Giulia De Lellis rompe il silenzio e si sfoga : “Ecco perchè l’ho fatto” : Giulia De Lellis svela perchè ha parlato dei tradimenti di Andrea Damante La fine dell’anno si avvicina ed è inevitabile tirare le somme. In un post su Instagram, Giulia De Lellis ha confermato i tradimenti di Andrea Damante. Nelle ultime ore l’influencer ha condiviso delle foto risalenti al periodo in cui stava ancora con Damante con il seguente messaggio: “Le corna fanno dimagrire”. Quelli erano i giorni in cui si ...

Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele : Ecco perché non hanno portato Leone : Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele, ma non mancano le polemiche Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele alle Maldive. La coppia ha scelto questa meta per festeggiare finalmente da soli la loro unione, dopo il grande matrimonio in Sicilia. Ma ecco che un importante dettaglio […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele: ecco perché non hanno portato Leone proviene da Gossip e Tv.

Infortunio Inglese - doppio problema per l’attaccante : Ecco il perchè della tribuna : Infortunio Inglese – L’assenza di Roberto Inglese contro la Roma si è fatta sentire per il Parma, che non è riuscita a concretizzare le palle gol avute a disposizione. L’attaccante è finito in tribuna per un doppio problema fisico, spiegato poi da D’Aversa nel dopo gara: “Il suo forfait all’ultimo ci ha creato qualche problema, avevo solo Ceravolo a disposizione e ho preferito tenerlo per aggiungere peso nella ...

Serie A - copiare la Juventus è l'unica soluzione : Marotta? Ecco perché ora è all'Inter : È terminato l'anno calcistico, nel senso che son già tutti alle Maldive (i giocatori, noi se va bene ci facciamo due pizzoccheri in baita). Alle Maldive da domani ci sarà una concentrazione di terzini e mediani incredibile e delle rispettive mogli e fidanzate. Brutte, tra l' altro. È chiaro che ques

Ecco perché gli “struffoli” si chiamano così : dall’antica Grecia al dialetto napoletano : La tradizione napoletana vuole che sulla tavola delle festività non manchino mai gli struffoli: le piccole palline al miele, arricchite molto spesso con confetti di zucchero, sono uno dei dolci con i quali Napoli festeggia il Natale e saluta il nuovo anno. Ma qual è la loro origine, e perché si chiamano così?Continua a leggere

Danilo Toninelli - un delirio : "Mi cacciano nel rimpasto? Ecco perché - ne sono orgoglioso" : Dopo le parole di Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno, e nonostante la smentita di Matteo Salvini, continuano a circolare e con insistenza sempre maggiori le voci su un rimpasto di governo. Tra chi viene toccato da queste voci c'è Danilo Toninelli, il gaffeur, l'improbabile ministro

MANOVRA/ Il ricorso del Pd alla Consulta è un'arma spuntata - Ecco perché : I governi hanno usato i maxiemendamenti, saltando il dibattito in Aula. La giurisprudenza ha sempre negato l'accesso al conflitto a singoli parlamentari

Ecco perché imparare una lingua straniera fa bene alla salute : Era stato intuito già dal cosiddetto “uomo italiano del futuro”, Don Milani, ed è stato confermato da diversi studi. Conoscere più lingue fa bene, sia a livello mentale che sociale, perché un idioma è l’unica arma che permette di rivendicare i propri diritti fondamentali come lavoro, casa, istruzione e salute. Che sia per costrizione, magari dovuta al trasferimento in un’altra nazione, oppure per propria attitudine ...

