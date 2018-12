Ecco chi chiede alla Merkel un passo indietro

Mercato Milan - tre idee per l’attacco : Ecco di chi si tratta [GALLERY] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Muriel - Fiorentina o Milan? Ecco chi ha vinto il duello : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, una finestra di gennaio che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi. Chi è pronto a tornare in Italia è l’ex Sampdoria Luis Muriel, l’esperienza in Spagna è giunta al termine. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse da parte del Milan, voci confermate anche da Gennaro Gattuso ma alla fine la nuova destinazione sarà ...

Occhi puntati su cronaca e società : Ecco le cinque notizie più lette nel 2018 sul Gazzettino.it : NUMERO cinque Trovato morto nella stanza dell'hotel di Udine il capitano della Fiorentina Davide Astori , LEGGI LA NOTIZIA , Tragedia a Udine e il mondo del calcio si ferma: il capitano della ...

Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele : Ecco perché non hanno portato Leone : Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele, ma non mancano le polemiche Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele alle Maldive. La coppia ha scelto questa meta per festeggiare finalmente da soli la loro unione, dopo il grande matrimonio in Sicilia. Ma ecco che un importante dettaglio […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele: ecco perché non hanno portato Leone proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura - dopo la fine della relazione con Gerò Carraro un nuovo amore? Ecco di chi si tratta : Simona Ventura, dopo la fine della lunga storia d’amore con Gerò Carraro, volta pagina e, stando a quanto scrive da Dagospia, avrebbe iniziato una nuova relazione con il giornalista Giovanni Terzi. Una coppia che sarebbe nata da poche settimane, quindi alle prese con la prova del tempo per capire se siamo di fronti a un “fuoco di paglia o a un vero amore.” Non ci sono baci o paparazzate ma nemmeno smentite, questo in qualche ...

Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi arriva in prima serata su Canale5 ma senza di lei : Ecco chi lo condurrà : Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 e per l’occasione mette l’abito da sera, modifica il format e prova a conquistare pubblico nuovo in una fascia diversa. Dovrà farlo senza Maria De Filippi, la padrona di casa non comparirà in video ma seguirà il tutto da dietro le quinte. Come già accaduto per i due speciali realizzati qualche mese fa, uno dedicato alla coppia, poi scoppiata, formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti ...

Ora o mai più a gennaio 2019 : Ecco chi ci sarà nel cast dei maestri : Ora o mai più seconda stagione: ecco il cast dei maestri Da metà gennaio 2019, torna lo show in prima serata di Rai 1 Ora o mai più, che terrà compagnia agli italiani i sabati sera scontrandosi con C’è posta per te. Mentre il cast degli allievi è ormai pronto, su quello dei maestri, fino […] L'articolo Ora o mai più a gennaio 2019: ecco chi ci sarà nel cast dei maestri proviene da Gossip e Tv.

Salvo Sottile - la svolta : scarica Lucio Presta - Ecco con chi passa : Una rivoluzione per Salvo Sottile, classe 1993. Il giornalista infatti ha lasciato la Arcobaleno Tre, agenzia di Lucia Presta, per passare con Beppe Caschetto, il peggior "nemico" proprio di Presta. Una mossa, quella di Sottile, per cercare un netto rilancio nel 2019, quando anche grazie alla rivolu

Calciomercato Cagliari - Maran ha le idee chiare : Ecco l’identikit del calciatore richiesto : Calciomercato Cagliari, la società sarda si è messa in moto per accontentare il tecnico Rolando Maran in vista della sessione invernale Calciomercato Cagliari, il tecnico dei sardi Rolando Maran ha richieste precise per il mercato invernale. Ha infatti chiesto alla società un calciatore che possa prendere il posto tatticamente dell’infortunato Castro. In un primo momento l’assalto a Soriano sembrava andare a buon fine, ma ...

Ecco perché gli “struffoli” si chiamano così : dall’antica Grecia al dialetto napoletano : La tradizione napoletana vuole che sulla tavola delle festività non manchino mai gli struffoli: le piccole palline al miele, arricchite molto spesso con confetti di zucchero, sono uno dei dolci con i quali Napoli festeggia il Natale e saluta il nuovo anno. Ma qual è la loro origine, e perché si chiamano così?Continua a leggere

Bonus alle famiglie e sgravi a chi assume Ecco le misure della legge di Bilancio : Nuove regole sui congedi, aiuti per il nido, fondi ad hoc per reddito di cittadinanza e quota 100. Tutte le novità anche per imprese e partite Iva.

Luigi Di Maio smascherato da Luigi Bisignani : 'Ecco chi ha piazzato in Rai' : Nel mirino di Luigi Bisignani , nel suo intervento su Il Tempo di domenica 30 dicembre, ci finiscono le nomine Rai e, in particolar modo, il metodo utilizzato dal capo politico del M5s. ' Luigi Di ...

