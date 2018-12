È Di Battista il big grillino più spendaccione | solo per gli avvocati consulenze da

ilgiornale

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Come svelato il 17 dicembre dal Giornale, l'azienda della famiglia dell'ex deputato Alessandro Diè piena di debiti: oltre 150mila euro nei confronti delle banche, circa 135mila verso i fornitori e soprattutto verso i dipendenti. I lavoratori della Di. Bi Tec Srl vantano crediti per 53mila 730 euro se si fa riferimento al bilancio del 2016 e per 38mila euro nel 2015. In quegli stessi anni, Alessandro sedeva tra i banchi di Montecitorio ed era già diventato uno dei parlamentari più in vista nell'allora giovane e inesperta truppa pentastellata sbarcata nei Palazzi del potere per aprirli come una scatoletta di tonno.E sono proprio i conti del Dibba politico ad essere molto diversi rispetto a quelli dell'azienda di famiglia. L'ex deputato romano, analizzando le spese per l'esercizio di mandato rendicontate nella scorsa legislatura, risulta essere uno dei grillini più spendaccioni ...