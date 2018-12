E’ Atalanta dei record | miglior attacco della Serie A | meglio anche della Juventus

Atalanta - un’assenza a sorpresa nella lista dei convocati : si apre un caso? : L’Atalanta si prepara ad affrontare la capolista Juventus con qualche assenza di troppo: infatti, all’Atleti Azzurri d’Italia mancheranno Toloi e Palomino per squalifica, De Roon per infortunio. Però nella lista dei convocati diramata da Gasperini spicca un’altra assenza, che secondo Sky Sport non è legata ad alcun problema fisico: si tratta di quella di Emiliano Rigoni. L’argentino a fine estate sembrava ...

Atalanta-Lazio 1-0 - Serie A : Zapata lancia la Dea al sesto posto - il VAR spegne le speranze dei biancocelesti : Un gol di Duvan Zapata al primo minuto di gioco regala all’Atalanta una vittoria importantissima contro la Lazio, che vale il sesto posto in classifica in Serie A. La Dea davanti al proprio pubblico ha saputo gestire al meglio il vantaggio inziale, chiudendo le porte agli avversari e ripartendo con brillantezza. La squadra di Gasperini fa un passo importante in zona Europa, portandosi a -1 proprio dalla Lazio e a due lunghezze dal Milan, che ...

Atalanta - Mancini : 'Bello giocare qui - siamo tutti dei punti fermi. Il gol...' : Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Lazio. 'Quando giochi è sempre un qualcosa di bello, giocare in questo stadio ancor di più. siamo tutti dei punti fermi, chi fa in campo dà sempre il massimo. Mi fa ...

Atalanta-Napoli - il procuratore Pecoraro : “i tifosi atalantini sono stati dei furbacchioni” : Giuseppe Pecoraro, procuratore della Figc, ha analizzato quanto accaduto durante la gara tra Atalanta e Napoli di lunedì sera “Atalanta-Napoli? I bergamaschi mi sembra che si siano comportanti molto bene, a fine partita risulta che qualche coro c’è stato, ma solo alla fine. sono stati dei ‘furbacchioni‘. Non apriremo nessuna indagine anche perché lo stesso Ancelotti ha detto che si è giocato in un clima sereno. ...

Atalanta-Napoli in diretta LIVE : Milik mette avanti gli azzurri – i video dei gol : 85′ GOL DEL NAPOLI, 1-2 Milik, colpo al volo su lancio di Insigne e palla in rete 81′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Milik ed esce Mertens 79′ AMMONITO MARIO RUI, gioco scorretto 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Hysaj ed esce Maksimovic 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Zielinski ed esce Fabian Ruiz 75′ Occasione per Gomez che arriva a […] L'articolo Atalanta-Napoli in diretta LIVE: Milik mette avanti gli azzurri ...

Atalanta-Napoli in diretta LIVE : ammonito Masiello – i video dei gol di Ruiz e Zapata : 67′ Un rimpallo favorisce Insigne che scarta di lato e tira ma Berisha salva in angolo 65′ Tiro di Hateboer dal limite, palla di poco a lato 61′ ammonito Masiello per gioco scoretto 55′ GOL DELL’ATALANTA, 1-1 Zapata, svirgolata in area su cross di Freuler, Rigoni appoggia di testa e Zapata nell’area piccolo spinge in […] L'articolo Atalanta-Napoli in diretta LIVE: ammonito Masiello – i video dei ...

Atalanta-Napoli diretta live : gol Zapata - pareggio dei bergamaschi! [VIDEO] : Atalanta-Napoli diretta live – Si conclude con il botto la 14^ giornata del campionato di Serie A: nel monday night si affrontano all’Atleti Azzurri d’Italia Atalanta e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti deve rispondere alla vittoria della Juventus sulla Fiorentina per mantenere gli 8 punti di distacco. Poco turnover per l’allenatore emiliano, che rispetto alle previsioni della vigilia cambia soltanto il terzino ...

Atalanta-Napoli in diretta LIVE : pareggio di Zapata – i video dei gol : 55′ GOL DELL’ATALANTA, 1-1 Zapata, svirgolata in area su cross di Freuler, Rigoni appoggia di testa e Zapata nell’area piccolo spinge in rete 54′ Mancini conclude di testa ma la sua conclusione terminata larga 48′ Freuler calcia di potenza al volo ma il tiro viene respinto Ore 21.35 Rientrano in campo le due formazioni: inizia […] L'articolo Atalanta-Napoli in diretta LIVE: pareggio di Zapata – i video ...

PROBABILI FORMAZIONI / Atalanta Napoli : Masiello vs Koulibaly - i numeri dei due difensori - Serie A - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Napoli: quote e novità liv sui giocatori attesi in campo a Bergamo oggi, nella 14giornata di Serie A.

Atalanta-Napoli - la decisione dei partenopei : la squadra lascerà il campo in caso di cori razzisti! : Atalanta-Napoli, la speranza è che nessun coro di discriminazione territoriale verrà lanciato dalla curva atalantina, ma i partenopei sono pronti a provvedimenti drastici Atalanta-Napoli è la gara che questa sera chiuderà la giornata di campionato in Serie A. Un incontro molto atteso ai fini della classifica, ma anche per le polemiche che stanno accompagnando la vigilia. Si fa un gran parlare dei possibili cori razzisti da parte del ...

CIES - le statistiche dei club europei : dominio Juve in Italia - bene l’Atalanta : Grazie al nuovo strumento "Performance Atlas", il CIES ha mostrato - squadra per squadra - diverse statistiche legate alle partite di campionato. L'articolo CIES, le statistiche dei club europei: dominio Juve in Italia, bene l’Atalanta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta-Inter 4-1 - Serie A : tracollo dei nerazzurri contro la Dea. Hateboer e Mancini decisivi - non basta Icardi : Clamoroso tonfo dell’Inter nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, sono crollati per 4-1 sul campo dell’Atalanta che ha giocato una partita perfetta e ha sorpreso i rivali di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Luciano Spalletti sprecano l’occasione per agganciare il Napoli al secondo posto, a solo tre lunghezze dalla Juventus, mentre gli ...