Dybala il ' tuttocampista' | così lo voleva Allegri nel 2015

Juventus - Dybala il 'tuttocampista' : segna meno ma aiuta di più la squadra : La Juventus 2018/2019 possiede un organico di lusso la cui punta di diamante è senz'altro Cristiano Ronaldo, ultimo colpo di mercato del duo Marotta - Paratici. Se CR7 quasi sempre si prende la scena, come ieri contro la Sampdoria alla quale ha rifilato una doppietta, dietro di lui ci sono attori coprotagonisti che fanno girare al meglio tutta la squadra . Uno di questi calciatori è Paulo Dybala , arrivato a Torino quattro anni fa dal Palermo. ...

Juventus - Allegri : 'Torna Bernardeschi. Dybala? È un tuttocampista' : TORINO - Guadagnati due punti inaspettati sul Napoli la scorsa settimana, in un turno sulla carta facile per tutte le prime della classe, Massimiliano Allegri vuol tentare il bis in questo weekend, ...