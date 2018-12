Docenti terza fascia | le ultime riflessioni del 2018 comunicato

scuolainforma

: Fine anno amara per i docenti di terza fascia di istituto - orizzontescuola : Fine anno amara per i docenti di terza fascia di istituto - AlessandraLutiu : LUIGI DI MAIO: PAS E RUOLO PER I DOCENTI DI TERZA FASCIA - Firma la petizione! -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Qui di seguito proponiamo unstampa della professoressa Veronica Radici del Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani (che ringraziamo) riguardante la precaria condizione degli insegnanti. Siamo alla fine deloramai ed è tempo di bilanci su quanto avvenuto in questo anno difficile un po’ per tutti.Con la nuova Manovra approvata da poche ore, si apre una nuova porta per l’istruzione italiana in generale; quale futuro dunque per gli insegnantinon abilitati? E’ ancora presto per poter dare una risposta adeguata.di Veronica Radici Siamo alla fine dell’anno ed è tempo di bilanci per ognuno di noi che, con uno sguardo al, proviamo a programmare cosa fare nel 2019 riponendo in esso fiducia e speranza per un anno migliore.Nella scuola italiana tuttavia v’è una ...