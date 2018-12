Dal ponte Morandi ai gilet gialli | 12 mesi di notizie per salutare il 2018

Dal crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...

I 10 fatti del 2018 che verranno ricordati : Dal crollo del ponte Morandi al caso Diciotti : Come ogni anno, anche il 2018 sta giungendo al termine. 365 giorni ricchi di eventi, tristi lutti, novità importanti e tragedie che hanno segnato la vita degli italiani e non solo. Volendo tirare le somme, vediamo quali sono stati i fatti più curiosi o drammatici di questo anno che sta per finire....Continua a leggere

Roma : Pina si suicida buttandosi Dal ponte con le figlie nate con gravi malformazioni : Una vera e propria tragedia familiare quella che si è verificata nella provincia di Roma e che riguarda il decesso, purtroppo, di una giovane mamma e delle sue due bambine appena nate. La donna, GiusepPina Orlando, infatti, secondo quanto riferisce il noto sito Leggo.it, originaria di Agnone, in Molise, ha deciso di lanciarsi nel fiume Tevere dal ponte Testaccio assieme alle sue due figlie di appena quattro mesi, Sara e Benedetta. Le bimbe erano ...

Ponte Morandi / Domani l’incidente probatorio. Dalla Svizzera : mancava la guaina protettiva : È prevista per domattina alle 9,30, nell’aula bunker del tribunale di Genova, la seconda udienza dell’incidente probatorio iniziato lo scorso 23 settembre. La relazione dei consulenti del gip I consulenti del gip Angela Nutini (Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Bernhard Elsener) avrebbero dovuto discutere Domani la loro relazione sui resti del viadotto Polcevera, che doveva essere presentata già lo scorso 5 dicembre, in modo da fissare le prove ...

Crollo ponte di Genova : cavi corrosi e guaine protettive mancanti. Dalla Svizzera le prime analisi sui detriti : cavi corrosi, guaine protettive interamente mancanti in parecchi punti. Molti media svizzeri ritornano oggi sulla questione del Crollo del ponte Morandi a Genova nell’agosto scorso, delineando un quadro pesante per quel che riguarda gli esiti delle analisi degli esperti del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), che ha sede a Dübendorf, nei pressi di Zurigo...

Paura sulla statale 16 - Dal ponte si stacca un pezzo di cemento e sfiora un'auto : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Ponte Morandi - a quattro mesi Dal crollo Autostrade ricorrerà contro il Dl Genova : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione».

Ponte Morandi - a quattro mesi Dal crollo : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione»

Arriva la conferma Dalla Svizzera : il Ponte Morandi ammalorato nei tiranti : L’Empa di Dubendorf lo conferma: il Ponte Morandi era ammalorato in molti punti, compresi i tiranti. Era in cattivo stato, insomma. È questo che emerge dai primi risultati delle analisi effettuate nel laboratorio specializzato di Zurigo sui reperti tornati ieri nell’hangar genovese. Ammaloramento anche nei tiranti Un report di oltre 120 pagine, scrive Il Secolo XIX, nel quale ci sarebbe la conferma degli ammaloramenti, e in particolare della ...

Genova - Ponte Morandi : "Demolizione Dal 15 dicembre"/ Ultime notizie - Bucci : "Ricostruzione già da fine marzo" - IlSussidiario.net : Genova, sindaco Marco Bucci su Ponte Morandi: "Demolizione dal 15 dicembre. Ricostruzione già da fine marzo". Le Ultime notizie

Genova - Bucci : 'La ricostruzione del Ponte Morandi partirà già Dal 31 marzo' : Dopo aver consegnato in Procura il progetto di demolizione del Ponte Morandi , il sindaco di Genova e commissario straordinario, Marco Bucci , ha annunciato che la ricostruzione partirà già il 31 ...

Ponte Morandi - Bucci : "Demolizione al via Dal 15 dicembre" : Genova, 7 dic. -, AdnKronos, - Il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi aprirà il 15 dicembre e la ricostruzione avrà inizio alla fine di marzo. Ad annunciarlo è il sindaco di Genova e ...

Ponte Genova - Bucci : "Demolizione Dal 15 dicembre" : Il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi aprirà il 15 dicembre e la ricostruzione avrà inizio alla fine di marzo . Ad annunciarlo è il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci ...

Ponte Morandi - Bucci : “Autostrade fuori Dalla demolizione. Useremo l’esplosivo. Ricostruzione inizia entro fine marzo” : La demolizione del Ponte Morandi inizierà il 15 dicembre, avverrà attraverso uno smontaggio meccanico e l’uso di esplosivo. E non vedrà Autostrade tra le protagoniste dell’operazione sul viadotto crollato alla vigilia di Ferragosto, provocando 43 morti. Una volta terminato l’abbattimento, ci sarà al via alla Ricostruzione “entro la fine di marzo”. Il cronoprogramma dei lavori è stato illustrato dal sindaco di Genova ...