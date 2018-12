Dal food sharing al Km zero - storie italiane di economia circolare : Queste realtà, sono solo alcune tra le 30 che hanno partecipato al concorso 'storie di economia circolare' .

Cuki Save the Food per la lotta allo spreco a fianco di Banco Alimentare : al via l’iniziativa «Solida lei - soliDale tu» : A Natale tutti potranno contribuire concretamente al recupero del cibo in eccedenza nelle mense aziendali

Faenza - Dal 14 al 16 dicembre lo street food di «Bof» arriva nella fiera : Nello specifico all'interno del primo sarà presente un servizio bar con la presenza del palco dove si susseguiranno, in serata, gli spettacoli live. Qui, inoltre, sono allestiti una quarantina di ...

XMas Factory - Dal 14 al 27 dicembre alla villa Bellini di Catania : creative market - food e grandi Chef : Quattordici giorni ricchi di divertimento, buon cibo, musica, creatività e voglia di trascorrere un Natale nel cuore di Catania. La villa

Ci pensa Antonino a San Patrignano : il Natale food di Nove è soliDale : A un anno dal racconto della sua esperienza a Villa Crespi, torna Ci pensa Antonino, una sorta di format narrativo che ha al centro le esperienze di Chef Cannavacciuolo. Dopo aver ripercorso la sua avventura imprenditoriale, questa volta Cannavacciuolo racconta 'un'avventura' particolare, quella che l'ha visto organizzare il pranzo per i 40 anni di San Patrignano in Ci pensa Antonino - Un pranzo per San Patrignano, in onda questa sera - ...

Dal cibo della Silicon Valley agli chef stellati : il menù di First Food : ... il dettagliato servizio, a cura della casa editrice indipendente goWare, è nel programma del weekend offerto da First&Food , il nuovo magazine di Firstonline interamente dedicato al mondo della ...

Un anno di scanDali alimentari : al via l’iniziativa EatORIGINal – Unmask your food : Il primo bilancio degli allarmi alimentari scoppiati nel 2018 in tutta Europa con i rischi per la salute e per l’economia sarà divulgato domani giovedì 29 novembre alle ore 12,30 a Bruxelles in Place du Champ de Mars, 2 -1050 nella sede della Regione Lombardia nell’Unione Europea in occasione della presentazione dell’iniziativa Europea dei Cittadini “EatORIGINal – Unmask your food” per estendere l’obbligo di indicare in etichetta l’origine ...

Dal food sharing al Km zero - 30 storie di economia circolare : Il concorso è collegato al primo Atlante Italiano di economia circolare , che ha mappato in meno di un anno oltre 160 esperienze attive in Italia: l'agroalimentare in tutte le sue declinazioni è ...

Pokè - la rivoluzione dello street food arriva Dalle Hawaii : Basta hamburger e patatine fritte, lo street food diventa healthy e si chiama Pokè. Un'insalata hawaiana? Molto di più

Quanto guadagnano i ristoranti Dal food delivery via app? : Fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Deliveroo, foodora, Uber eats, Glovo e Just Eat hanno recapitato circa 500 milioni di euro in più nelle casse dei ristoranti. A tanto ammonta il giro d’affari delle consegne di cibo a domicilio in Italia, calcola la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe). E nel giro di due anni prevede che il conto quintuplichi. “Entro il 2020 ci aspettiamo un volume di circa ...