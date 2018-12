Dal cambiamento climatico alle lodi alla | sua | intelligenza | un anno nei tweet di Donald

Populismo all'italiana. Niente di nuovo Dal governo del cambiamento : ... idee che in Italia hanno supportato l'intervento dello Stato nell'economia ma che, nonostante i proclami, non hanno mai portato a una rilevante diminuzione del carico fiscale. Il vero cambiamento , ...

Il governo del cambiamento non è caduto Dal cielo. La sinistra d'opposizione e le sue colpe : Perché quella che i loro immaginari interlocutori rifiutano è la logica che fa emergere questa contraddizione, la logica delle forze impersonali dell'economia, regolarmente trasfigurata in una ...

I veri unicorni furono spazzati via Dal cambiamento climatico : (Foto: DiBgd/Wikimedia Commons) Tra le praterie siberiane, circa 39mila anni fa, girovagavano gli Elasmotherium sibiricum, o unicorni siberiani, animali enormi di circa 3,5 tonnellate di peso, molto simili ai rinoceronti attuali, ma caratterizzati da un corno unico decisamente più grande (fino a un metro di lunghezza) che sporgeva tra le loro orecchie. E ora a far luce sulle ragioni della loro estinzione è un team internazionale di ricercatori ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via Dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...