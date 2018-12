Dal 2019 addio alle 500 euro | le banche centrali non emetteranno più le banconote

Capodanno - Dal Pacifico alle Americhe : il mondo accoglie il 2019 nella Notte di San Silvestro [FOTO LIVE] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 da DiPiù - oroscopo toro : Dalla fortuna all'amore - Ultime Notizie Flash : L'oroscopo di Paolo Fox per l'anno 2019, per il segno del torrone previsioni su soldi, amore, salute e lavoro

Cenone di Capodanno 2019 : ricette - idee e menù/ Cosa mangiare : Dall'astice alle altre proposte di mare : Cenone di Capodanno 2019: ricette, idee e menù. Cosa mangiare: dall'astice alle altre proposte di mare. Le ultime notizie

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Di fronte all’offerta di Fernando di farle avere l’annullamento del matrimonio con Prudencio, Julieta si prende del tempo per riflettere meglio sul da farsi. La Uriarte, subito dopo, fa la conoscenza di Isaac: Antolina assiste da lontano all’incontro e sembra provare una strana gelosia. La “fidanzata” propone in seguito ad Isaac di ...

Cotton fioc - Dal 2019 saranno banditi perché troppo inquinanti : Se il 2018 è iniziato all'insegna delle proteste per l'abolizione dei sacchetti di plastica per frutta e verdura nei supermercati, il 2019 è pronto per diventare l'anno in cui sono spariti i Cotton fioc dagli scaffali italiani. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, i bastoncini di plastica con le estremità in cotone, usati soprattutto per la pulizia delle orecchie e per il trucco, saranno banditi perché troppo ...

Cosa vorrei Dal 2019. Un programma politico per il nuovo anno : Una lista di dieci desideri per il nuovo anno. 1) Che vada in crisi al più presto il governo Salvimaio. Una buona occasione potrebbe essere offerta dal voto sull’autonomia delle Regioni. Speriamo accada al più presto, possibilmente ancora prima delle elezioni europee. Diamo modo ai Cinquestelle di sviluppare gli elementi migliori della loro identità abbandonando il soffocante e mortifero abbraccio con Salvini. 2) Che Matteo Orfini la ...

Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno/ Smog - stop diesel Euro 4 Dal 1° gennaio 2019 : info e orari : Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno: allarme Smog, stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019. info e orari, le ultime notizie

Bellezza - Dalle labbra ad ‘arco di Cupido’ al trapiando di barba : tutti i trend del 2019 : Non c’è crisi in Italia per i ‘ritocchini’ salva Bellezza. Il nostro Paese si conferma il quinto al mondo per interventi di chirurgia e medicina estetica, dietro a Stati Uniti, Brasile, Giappone e Messico (dati Isaps 2017). “Gli italiani sono molto attenti al proprio aspetto e ormai andare dal chirurgo plastico non è più un tabù, ma un fatto accettato socialmente – afferma Raffaele Rauso, past president della Fime, ...

Addio cotton fioc - saranno banditi in Italia Dal 2019 : e c'è il divieto di gettarli nel wc : Un anno che si preannuncia all'insegna della lotta alla plastica, con l'Italia in prima fila. Dal primo gennaio 2019 infatti, nel nostro Paese sarà vietato produrre e vendere cotton...

Ecco le sette flat tax della manovra 2019 (che allontanano i contribuenti Dall’Irpef) : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

Gemelli e Cancro - previsioni poco positive per i due segni Dall'Oroscopo 2019 : Ogni Capodanno che arriva è un'occasione per sognare grandi cambiamenti e immaginare una vita migliore, anche se spesso le aspettative vengono poi tradite: ogni anno tuttavia è tradizione andare a consultare l'oroscopo del proprio segno zodiacale per intuire cosa potrebbe accadere e quali sono i comportamenti più idonei per fronteggiare le varie difficoltà della vita. Di seguito andremo a trattare in particolare l'oroscopo del 2019 dei segni dei ...

Ecco le sette flat tax della manovra 2019. Che allontanano i contribuenti Dall’Irpef : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

"C'è spazio per tutti!" - lo spettacolo nato Dal libro di Leo Ortolani - domenica 6 gennaio 2019 - al Teatro al Parco : Con 'C'è spazio per tutti' fumetto e musica, um­orismo e poesia, si fondono in uno spettacolo curioso, divertente e al tempo stesso attuale, una riflessione sulla scienza e sulla tecni­ca in ...

Oroscopo 2019 - Giuseppe Conte preso a badilate Dal Corriere : 'A cosa devi stare attento' : Seduto davanti a una veggente, si sente dire: 'Stia attento professore avvocato! La politica è velenosa come lo Scorpione !'. Conte avvisato, mezzo salvato?