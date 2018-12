Da Zoller ad Abdallah | chi è lo svizzero dietro all' uccisione delle turiste

ilgiornale

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Dopo la notizia dell'arresto dello "" ritenuto la menteallo stupro e all'omicidioduescandinave in Marocco, emergono i primi dettagli sulla sua identità. Come riporta Morocco Wolrd News l'uomo, pur non avendo partecipato fisicamente all'assassiniodue ragazze, è sospettato di avere avuto un ruolo nell'operazione e "ha un passato da terrorista".Chi è lo ""Nato "", in Svizzera, da padre elvetico e madre spagnola, nel 2011 si convertì all'Islam nella Grande Moschea di Ginevra. Contemporaneamente, cambiò il suo nome in Abdellah, prima di cominciare - già in Svizzera - un percorso di radicalizzazione.Secondo gli inquirenti, l'uomo rubava gioielli per finanziare il suo jihad e donare il resto dei proventi all'Isis. La sua completa trasformazione in terrorista risale al 2014, un anno prima di trasferirsi a Marrakech, in Marocco. Qui ha ...