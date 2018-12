Da X Factor a piazza del Popolo a Roma | il ritorno in Italia dei Daiana Lou

tvzap.kataweb

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Per le feste hanno deciso di tornare a casa e si sono esibiti indeltra tanti altri artisti di strada, ma loro non sono proprio nuovi al grande pubblico.e Luca ovvero il duo deiLou hanno partecipato a Xnel 2016 e sono rimasti nei ricordi degli spettatori per una clamorosa autoeliminazione: durante il quarto live all’ultimo scontro con Fem e Loomy, decidono di autoeliminarsi dalla gara: “Questa è una centrifuga che ci sta facendo troppo male – spiegarono iLou – Non si può passare dal ricordare un ragazzo morto alla pubblicità delle patatine, non ce la facciamo più” (il “ragazzo morto” era Cranio Randagio, il rapper visto l’anno precedente nella fase dei casting di Xe scomparso tragicamente a). I due vivono a Berlino, in Germania, ma complici le feste sono tornati a, precisamente adel...