... 'la crisi non è terminata' Aosta - A scriverlo il Presidente Dominidiato : "Da più parti e da diversi mesi esponenti del mondo della ... : Questo ci preoccupa, ovviamente, perché da più parti e da diversi mesi esponenti del mondo della politica e dell'economia 'alta' ci assicurano che la crisi è ormai dietro l'angolo". I dati in mano a ...

NBA 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...

Inter-Napoli - la soluzione di Salvini : “alcune partite mai più in serale” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato della morte del tifoso dell’Inter dopo gli scontri post-gara contro il Napoli Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha detto la sua in merito agli scontri del post-partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ad un bollettino di guerra disastroso. Un morto (Daniele Belardinelli) e diversi feriti fuori da San Siro, qualcosa che nulla ha a che vedere con una partita di ...

Salvini : “Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione” : "Certe partite di calcio non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole", ha detto il Ministro dell'Interno L'articolo Salvini: “Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

66 gol in 10 partite : nel 1963 il Boxing Day di Premier League più divertente della storia : Dici Boxing Day, pensi alla Premier League. Quella del 26 dicembre è per gli inglesi una delle giornate più tradizionali e suggestive dell'intero campionato. Il "giorno della scatola" è infatti una ...

Sondaggi elettorali - la Lega sempre più primo partito : cresce il divario con il M5s : La Lega è sempre più nettamente il primo partito: continua a crescere il divario con il Movimento 5 Stelle che, secondo gli ultimi Sondaggi, è a quasi sette punti di distanza. Due rilevazioni mostrano come il Carroccio superi nettamente il 30%, mentre il M5s non arriva neanche al 28%. Male il Pd e Forza Italia che non riescono a recuperare consensi.Continua a leggere

Ftse Mib sofferente : Italia ancora a rischio. Alert da più parti : Senza dubbio l'accordo sulla manovra è positivo per i mercati, ma la banca americana avverte che l'incertezza sulle prospettive future della politica economica del Governo Lega-M5S e le stime di ...

Ftse Mib sofferente : Italia ancora a rischio. Alert da più parti : Senza dubbio l'accordo sulla manovra è positivo per i mercati, ma la banca americana avverte che l'incertezza sulle prospettive future della politica economica del Governo Lega-M5S e le stime di ...

Fedez e i 9 mesi con Leone : «La vita di prima non mi appartiene più» : Chiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle ...

Pd - il partito che non c’è (più) : A Bologna il Pd ha chiuso un quarto delle sedi. A Genova gli iscritti sono scesi a tremila. A Roma il debito supera i tre milioni. A Torino si sono inventati anche il counseling psicologico. Viaggio tra i dem al collasso, mentre si corre verso l'ennesimo congresso Quel desiderio che manca al Pd "

Hezbollah il partito di Dio : più politica che armi : Forse Hezbollah, il movimento sciita che oggi è una realtà più forte dello Stato libanese sia politicamente che militarmente, non sarebbe mai nato senza l'operazione ' pace in Galilea', l'invasione ...

Tav? Molto più di una grande opera - ma non chiamatelo partito. L'opinione di Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Tav? Molto più di una grande opera - ma non chiamatelo partito. Parla Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Parti in conflitto in Yemen prevedono scambio di più di 4000 prigionieri - : Le Parti in conflitto nello Yemen hanno concordato alla fine di gennaio lo scambio di oltre 4000 prigionieri di guerra e la questione dei prigionieri sarà chiusa, ha detto l'ambasciatore russo nello ...