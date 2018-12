Da gennaio addio alle banconote da 500 euro

Juve - sfogo di Benatia sui social : addio a gennaio? : ... Instagram - ! Tengo in particolar modo a ringraziare i marocchini del mondo che si prendono il tempo di scrivermi. Siccome non posso rispondere a tutti, vi confermo che senza dubbi continuerò ad ...

Juventus - Benatia si sfoga sui social : addio già a gennaio? : Mehdi Benatia alle prese con una situazione non certo idilliaca in casa Juventus: “un leone non muore mai, dorme“ Mehdi Benatia sta vivendo un momento complicato con la sua Juventus. Il calciatore è stato escluso dalle recenti formazioni titolari scelte da Allegri e potrebbe pensare ad un addio già nella sessione di mercato di gennaio. Intanto Benatia si è sfogato sui social, parlando apertamente di momento difficile per sè ...

Slitta Il Collegio 3 : cambia la programmazione di Rai2 e addio messa in onda da gennaio : Brutte notizie per i fan de Il Collegio 3 visto che la programmazione cambia e l'attesa si allunga. Nelle scorse settimane Rai2 aveva alzato il velo sul suo palinsesto invernale annunciando la nuova edizione del docu-reality proprio per subito dopo Capodanno ovvero a partire dal 3 gennaio ma adesso tutto è cambiato. I fan più attenti e che seguono assiduamente Rai2 avevano già capito che qualcosa di strano stava succedendo visto che la messa ...

Balotelli-Nizza - è aria di addio. Viera : “Può partire a gennaio” : BALOTELLI NIZZA, TIRA aria DI ADDIO- La storia tra il Nizza e Mario Balotelli potrebbe essere giunta a conclusione. Dopo due anni e mezzo di militanza in Francia, infatti, l’ex Milan e Inter è pronto a salutare il club, e a andarsene sbattendo la porta. Tesi i rapporti tra il giocatore, l’allenatore Vieira e la […] L'articolo Balotelli-Nizza, è aria di addio. Viera: “Può partire a gennaio” proviene da Serie A News ...

Edicola : Milan - fuori Calhanoglu e dentro Fabregas. Torino - a gennaio già addio a Soriano? : Secondo La Gazzetta dello Sport, continuano le manovre rossonere in vista del mercato di gennaio per rafforzare soprattutto il centrocampo dove Gattuso continua ad avere gli uomini contati. Il primo nome sulla lista di ...

Draghi ripone il bazooka : a gennaio addio al Qe. Poi lancia l'allarme sul debito : Alla fine, la fine arriverà. Il lettore perdoni il gioco di parole, ma è così. Oggi Mario Draghi ha confermato quello che ormai da tempo era stato più o meno anunciato: la fine del Quantitative Easing. La Bce infatti ha confermato che la fine del piano per il sostegno dell'area euro arriverà a gennaio.L'Eurotower ha però assicurato che i titoli in scadenza già nella pancia della Bce (che da gennaio non saranno più acquistati) verranno ...

Addio a WhatsApp da gennaio 2019 : ecco gli smartphone che non saranno più supportati : Il 2019 non inizia in maniera positiva per gli amanti e i fruitori di WhatsApp che possiedono tutti quegli smartphone che non saranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Se utilizziamo infatti uno smartphone ‘datato’ a tal punto da non ricevere più gli aggiornamenti del sistema operativo, è possibile che da gennaio non riusciremo più ad utilizzare la piattaforma di messaggistica, la quale ha annunciato da poco che non ...

Addio ai gettoni d'oro in tv? Da gennaio pagamenti in contanti : Gerry Scotti adesso svela una grande novità su i premi che vengono erogati dai programmi televisivi. Come riporta Italia Oggi, il conduttore ha spiegato le novità per quanto riguarda il 2019 sul ...

Fiorentina-Thereau ai titoli di coda : addio a gennaio - c’è già la fila : Cyril Thereau lascerà la Fiorentina nella finestra di mercato invernale, il calciatore è da tempo fuori dai piani di mister Pioli Cyril Thereau si appresta a lasciare la Fiorentina dopo un inizio di stagione di completo inutilizzo. Il centravanti francese cambierà aria a gennaio, con diversi club pronti ad accaparrarsi i suoi servizi. La Fiorentina non intende monetizzare, anzi, preme per liberarsi dell’ingaggio del calciatore, ...

Torino - due club su Simone Edera : addio a gennaio? : Simone Edera richiesto da due club del campionato italiano, il calciatore del Torino potrebbe lasciare i granata già a gennaio Simone Edera si appresta a lasciare il Torino. Troppa la concorrenza alla corte di mister Mazzarri per far spazio al giovane mancino granata, dunque si sta cercando la miglior soluzione per il futuro del calciatore, una soluzione probabilmente in prestito. Diverse squadre hanno infatti chiesto informazioni per ...

Bollette del gas - da gennaio addio ai maxi-conguagli : per quali fatture non si pagheranno più : addio ai maxi-conguagli per le Bollette del gas. Come già avviene da marzo per le fatture dell'energia elettrica, la prescrizione a gennaio scenderà da cinque a due anni. Il che vuol dire che i clienti non dovranno più pagare conguagli risalenti a fatturazioni di più di due anni prima rispetto al momento della contestazione.Continua a leggere

Napoli - l’agente di Hamsik : “Addio a gennaio? Voci ridicole” : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo le Voci relative ad un possibile addio già a gennaio del calciatore. Le Voci parlano di un ritorno di fiamma di alcuni club cinesi, pronti ad acquisirne le prestazioni già dalla prossima sessione di mercato invernale. “Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli, le Voci […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Addio ...

Shameless 9×08 rimandato a gennaio : la serie in pausa dopo l’addio di Cameron Monaghan : Sarà un lunedì diverso dal solito per i fan di Shameless 9 visto che l'ottavo episodio oggi non sarà disponibile in streaming. Non si tratta della chiusura dei siti illegali e nemmeno del fatto che il vostro abbonamento sia scaduto ma solo per via della lunga pausa già in programma e largamente annunciata nei giorni scorsi. Shameless 9x08 è stato rimandato a gennaio e sarà solo allora, al ritorno della pausa, che scopriremo cosa ne sarà di ...