Cristiano Ronaldo personaggio sportivo dell’anno | CR7 tra pesanti accuse e importanti

Cristiano Ronaldo 'Non sono ossessionato dai premi. Le accuse di stupro Disgustose' : ROMA - 'Non sono ossessionato dai premi individuali'. Lo ha detto Cristiano Ronaldo, che ha visto il Pallone d'Oro 2018 sfuggirgli dopo averlo vinto cinque volte, in un'intervista pubblicata lunedì ...

Capodanno d’amore per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina : vacanza romantica - con dedica… italiana - per CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sempre più innamorati: la bella coppia vola a Dubai per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2019 tra baci e dediche romantiche Manca poco per il conto alla rovescia della notte di San Silvestro, al termine del quale si festeggerà per l’inizio di un nuovo anno. Tutto il mondo è pronto per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019, nella speranza che sia un anno migliore di ...

Buffon : “Avrei voluto giocare con Cristiano Ronaldo” : Buffon RONALDO – Il monumento nazionale Gianluigi Buffon torna a parlare dell’addio alla Juventus al Corriere della Sera: “Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano Ronaldo. Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia mancanza: è una società che programma tutto così bene che difficilmente sbaglia i momenti […] L'articolo Buffon: “Avrei voluto giocare con Cristiano ...

Buffon : 'Avrei voluto giocare con Cristiano Ronaldo' : Roma, 31 dic., askanews, - Gianluigi Buffon torna a parlare dell'addio alla Juventus al Corriere della Sera: 'Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano ...

2018 - un anno di Cristiano Ronaldo : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialChe a luglio sarebbe approdato in bianconero davvero non se lo immaginava nessuno quella sera di aprile in cui tutto lo stadio della Juventus si alzò in piedi per applaudire sotto la pioggia la rovesciata capolavoro di Cristiano Ronaldo. Invece il miracolo «calciomercatistico» dell’anno è nato lì, anche se ancora neanche ...

Classifica marcatori Serie A 2019 : tutti i marcatori e i gol segnati. Cristiano Ronaldo al comando : La Classifica marcatori premia il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol nella Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di calcio. Si tratta di una graduatoria ovviamente riservata agli attaccanti che trovano la via della rete con una certa continuità e che premia il miglior realizzatore nell’arco dell’intera stagione (38 partite). Il ricoscimento è platonico ma è molto ambito dai vari giocatori che ogni fine ...

Calcio - Scarpa d’Oro 2019 : la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa - tutti i gol e i punti. Che lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo : La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati ...

Real Madrid - Kakà e i retroscena dello spogliatoio : “Cristiano Ronaldo un po’ vanitoso. Mourinho…” : In un’intervista rilasciata a Grande Círculo, trasmissione di SporTV, Kakà ha svelato qualche retroscena relativo alla sua esperienza Madridista, condizionata dagli innumerevoli problemi fisici. Il brasiliano, Pallone d’Oro 2007, si è soffermato soprattutto su Ronaldo e Mourinho, rispettivamente stella e padrone dello spogliatoio merengue. L’ex trequartista del Milan ha sottolineato i pregi e l’unico difetto ...

Juve. Cristiano Ronaldo inizia il 2019 al Dubai Globe Sports Awards : Appuntamento mondano per Cr7. Giovedì 3 gennaio a Dubai il portoghese sarà alla decima edizione dei Globe Sports Awards. L’evento

Messi re del gol nel 2018 : battuto Cristiano Ronaldo : Fine anno, tempo di bilanci. E tra i tanti proposti non può mancare quello tra i due giocatori migliori al mondo: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In Spagna la partenza in direzione Juventus di CR7 non è ancora stata del tutto digerita, e i paragoni con la stella del Barcellona continuano anche ora che i ...

Cristiano Ronaldo chiude il 2018 da capocannoniere della Juve : Quest'anno la Serie A non è andata in vacanza per le festività natalizie, infatti ieri si sono giocate le ultime gare prima della sosta. La Juventus ha sfidato la Sampdoria all'ora di pranzo, chiudendo il 2018 con una vittoria targata Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dei 53 punti sui 57 disponibili e, inoltre, la "Vecchia Signora" è riuscita a strappare anche il record dei 100 punti in un anno ...

Cristiano Ronaldo ha rivoluzionato la Juventus in 4 mesi : chi criticava il suo arrivo ora tace : È bastato mezzo campionato a Cristiano Ronaldo per cancellare ogni dubbio sul suo conto e sul suo passaggio alla Juve. Si è sentito di tutto, quest estate, nei bar lungo lo Stivale: che 100 milioni per il cartellino più 31 netti di ingaggio erano un rischio eccessivo, che a 33 anni il portoghese era

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Contento per un'altra importante vittoria' : La Juve oggi ha vinto per 2-1 contro la Sampdoria, e a regalare la vittoria alla squadra di Massimiliano Allegri è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha siglato una doppietta e si è dimostrato il trascinatore assoluto dei bianconeri. Al termine della partita i giocatori della Juventus hanno affidato i loro commenti post gara ai social e si sono detti tutti molto felici per il risultato maturato contro i blucerchiati. Molti dei calciatori bianconeri ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Lasciamo in pace gli arbitri' : Quanto è importante per la Juve Cristiano Ronaldo ? ' A fare gol e giocare è il più bravo al mondo - risponde Allegri -. Oggi tutti hanno fatto una buona partita. Dybala non segna, ma sta facendo ...