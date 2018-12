Cotton fioc | dal 2019 saranno banditi perché troppo inquinanti

Lotta alla plastica : dal primo gennaio vietati i Cotton fioc non "eco" : Il divieto scatterà nel 2021 nel resto d'Europa, ma l'Italia già a inizio 2019 dovrà dire addio ai bastoncini di cotone non biodegradabili che rappresentano il 9% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge

Dal primo gennaio vietati Cotton fioc non biodegradabili : Dal primo gennaio addio ai cotton fioc in plastica o, comunque, non biodegradabili. Non verranno più prodotti né messi in commercio. Al loro posto solo quelli con il supporto in materiale biodegradabile e compostabili con l’indicazione sulla confezione del loro corretto smaltimento e il divieto esplicito a gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. È quanto previsto dall’emendamento introdotto nella legge di Bilancio per il 2018 e firmato ...

Plastica monouso - stop a Cotton-fioc - piatti e posate dal 2021 : c’è l’accordo in Europa : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

