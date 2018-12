Così Milano saluta in musica il 2019

Così Milano vuole liberarsi dalle auto che inquinano troppo : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati: si allarga la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire dal ...

Così Milano vuole liberarsi dalle auto che inquinano troppo : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati: si allarga la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire dal prossimo 25 febbraio e a favore di una città meno inquinata. Lo ha deciso la Giunta comunale di Milano, che in questi giorni ha definito nuovi contributi per sostituire auto diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4; benzina euro 0 e 1; ...

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non c’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

Milano - cane intossicato nell’incendio di un appartamento in via Farini. I vigili del fuoco lo salvano Così : Fiamme in un appartamento in via Carlo Farini, i vigili del fuoco abbattono le fiamme portando fuori dall’abitazione un cane rimasto intossicato dal fumo. Subito soccorso con aria, l’animale è salvo. L'articolo Milano, cane intossicato nell’incendio di un appartamento in via Farini. I vigili del fuoco lo salvano così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dalla torre Galfa alla Galleria : Così Natale illumina Milano : Se c'è ancora qualcuno che considera Milano una città affogata tra le indefinite tonalità del grigio, provate a suggerirgli, in questi giorni, di fare due passi in giro. Basteranno poche tappe per ...

Milano - mi hanno cacciata dalla presentazione del mio libro. Così Sala vuole promuovere l’editoria? : Non mi era mai successo di essere cacciata, insieme ad alcune signore. E anche in malo modo. E pensare che avevo esultato ed esaltato la brillante iniziativa. In clima trionfante di fine fiera di BookCity (1300 eventi spalmati in quattro giorni) ero stata invitata a presentare il mio libro (non scrivo il titolo per non farmi auto/promozione) sul battello ai Navigli. Anche Milano ha il suo bateau mouche da ville Lumière. Che bello continuare a ...

Darussafaka Olimpia Milano info streaming video e tv : Così in campionato. Orario del match - Eurolega - IlSussidiario.net : Diretta Darussafaka Olimpia Milano, info streaming video e tv: la Armani Exchange vola a Istanbul per cercare la quinta vittoria nel torneo di basket.

Milano - Così nasce una "San Lorenzo" : "Qui entri vivo ed esci morto" : Milano - Tra Calvairate e il Quartiere Forlanini c"è via Zama. È una via lunga: c'è il deposito Amsa, il comando dei carabinieri di Porta Romana-Vittoria e una scuola abbandonata. Un grosso edificio di tre piani che un tempo ospitava una materna e le elementari Mazzini e che il Comune ha lasciato a marcire. Nel 2009 la struttura è stata svuotata e da allora è diventata preda di extracomunitari, sbandati, spacciatori e tossici, che hanno ...

Milano. A Palazzo Marino è Così stupido vivere di carta : Domani torna la cultura protagonista in Comune a Milano. Domenica 21 ottobre alle ore 10:30 Palazzo Marino ospita “Area P.