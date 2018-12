Consiglio federale | cambio di prospettiva per il 2019

Consiglio federale : foto ufficiale scattata con smartphone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Softball - Serie A1 2019 : definita dal Consiglio federale la data della prima giornata : A margine delle comunicazioni relative alla Serie A1 di baseball, è stata diramata anche la composizione della prima giornata per quel che concerne la Serie A1 di Softball 2019 , la cui struttura a 10 squadre era già nota da tempo. Questi gli accoppiamenti del primo turno, che si terrà il prossimo 30 marzo: Saronno-Rheavendors Caronno Poderi dal Nespoli Forlì-Caserta Old Parma-MKF Bollate Collecchio-Metalco Thunders Castellana Tecnolaser Europa ...

Le elezioni al Consiglio federale sono state davvero così normali? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Calciomercato - chiusura 31 gennaio : domani decide il Consiglio federale : Ma il mondo dei procuratori non è così compatto. C'è chi, appunto, preferisce la chiusura al 31 gennaio . E chi invece gradisce l'attuale calendario, per potersi poi concentrare sulle trattative ...

Calciomercato - ipotesi prolungamento fino al 31 gennaio : se ne parla nel Consiglio Federale : Nella giornata di martedì il Consiglio Federale discuterà la proposta di prolungamento delle finestra invernale di c alciomercato . Sulla data di chiusura, vista la richiesta ufficiale alla FIGC da ...

Come funziona un'elezione del Consiglio federale? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Figc - oggi il Consiglio federale : Lotito e Gravina nel Comitato di presidenza : È il giorno del consiglio federale della Figc . Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la discussione sulle linee guida delle licenze Nazionali 2019/2020. Sono presenti i consiglieri della Lega di A, Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, e il patron della Juventus, Andrea Agnelli, in qualità di presidente dell’Eca (Associazione europea dei club). Il consiglio federale ha istituito il Comitato di presidenza . Ne fanno parte il ...

Atletica - Il Consiglio federale ha stabilito le sedi degli Assoluti outdoor 2019-2021 : Grazie al Consiglio Federale tenutosi oggi a Bressanone è stato possibile conoscere le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali outdoor per il periodo 2019-2021 Il Consiglio Federale , ...

Atletica – Il Consiglio federale ha stabilito le sedi degli Assoluti outdoor 2019-2021 : Grazie al Consiglio Federale tenutosi oggi a Bressanone è stato possibile conoscere le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali outdoor per il periodo 2019-2021 Il Consiglio Federale , nel corso della riunione odierna, aperta nella prima parte anche ai candidati ad ospitare eventi tricolore (che hanno potuto presentare direttamente i propri progetti), ha assegnato le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali ...

Quasi 2000 domande al Consiglio federale in questa legislatura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve