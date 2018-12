Concerti | musica e il conto alla rovescia in Piazza

CAPODANNO IN MUSICA IN ABRUZZO : Concerti E FESTE DI PIAZZA NELLE QUATTRO PROVINCE : E ancora a Lanciano, con tanti promettenti band sul palco, e a Guardiagrele, in PIAZZA Santa Maria Maggiore, con animazione e spettacoli aerei a cura degli artisti di Evolutionart. Serata di San ...

Bonus Cultura per i 18enni : niente più musica e Concerti : Anche i nuovi diciottenni del 2019, così come chi ha raggiunto la maggiore età negli ultimi anni, potranno usufruire dei 500 euro del Bonus Cultura, c'è però con una sostanziale differenza: con quei soldi potranno acquistare soltanto libri, sia in formato digitale che cartaceo. I dettami del Bonus Cultura sono stati infatti rivisti e corretti, restringendo notevolmente le opzioni di acquisto per i nuovi beneficiari, che non potranno più ...