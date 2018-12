Con Piovella sono 4 gli ultrà interisti arrestati E siamo agli inizi

ilnapolista

(Di lunedì 31 dicembre 2018) È stata un’azione militare Equattro, finora. Quattro “squadristi” finiti in carcere per l’agguato di Santo Stefano contro i tifosi azzurri a un’ora dall’o di Inter-Napoli, a San Siro. Un’azione militare, in cui ha perso la vita, travolto probabilmente da due auto, un altrointerista, Daniele Belardinelli. Pianificata, organizzata, preordinata dai capi della curva Nord, dai leader degli Irriducibili, dei Viking, dei Boys che hanno chiesto aiuto anche ai club “gemellati” di Varese e Nizza.In carcere, dunque, Marco, il Rosso, leader indiscusso dei Boys. Chiamato in causa da uno dei tre fermati della prima ora, il ventunenne Luca Da Ros, il Gigante. A nulla è valso il tentativo di chiarire, di precisare, di ammettere di essere stato partecipe dell’agguato., che ieri sera si è presentatouomini della Digos milanese guidati da Claudio ...