Come si organizza una festa su Instagram

Tifoso morto - libero capo ultras indicato Come organizzatore assalto : Tifoso morto, libero capo ultras indicato come organizzatore assalto Il leader della Curva Nord dell’Inter, accusato da uno degli arrestati dopo gli scontri del 26 dicembre a Milano come l’organizzatore degli scontri, si è presentato in Questura e ha fornito la sua versione. Oggi decisione del gip su convalida dell’arresto per altri ...

Viaggi organizzati abusivamente e associazioni create dal nulla solo Come copertura : 'Così non paghiamo le tasse' : "Una crociera nella capitale baltiche ti costa 1700-1800 euro, con noi che abbiamo già preso le cabine invece stiamo sugli 880". Queste le parole di un'organizzatrice di Viaggi abusivi che, ripresa ...

Desk Day : Come organizzare la scrivania per lavorare meglio : RiorganizzazioneLa regola del bersaglioSolo ciò che serveGli indispensabiliLe pratiche aperteCe lo sentiamo ripetere da quando siamo bambini: l’ordine nelle cose che facciamo riflette l’ordine mentale. Ce lo suggerivano per i quaderni alle elementari, per la nostra cameretta e per tutta una serie di altri àmbiti. organizzare e ordinare è senza dubbio impegnativo, ma regala una certa soddisfazione a lavoro ultimato. Oltre a essere appagati, ...

Natale : Come arrivare al 25 dicembre organizzati e senza stress : Prepararsi per il Natale già dai primi giorni di dicembre potrebbe sembrare una scelta azzardata ma quante volte capita di ritrovarsi gli ultimi giorni a correre tra i negozi, alla ricerca di regali, idee per il pranzo con i parenti e l"abito giusto per l"evento? Ecco dunque la tabella di marcia per vivere senza stress il momento più felice dell"anno.Se è già tardi per il black Friday e il Cyber Monday, due momenti tra i più attesi per lo ...

