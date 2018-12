Clima | 2018 bollente | bilancio di un anno tra emissioni e politiche

meteoweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018)globali di anidride carbonica in aumento, temperature record, fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti, concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che sfiorano le 410 parti per milione di volume, ben al di sopra del livello di 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3°C più alta dell’attuale.Per il, ilè stato un, e non è una metafora. E’ stato il più caldo mai registrato in Europa e il più caldo per l’Italia dal 1800. Caldo, anche dal punto di vista politico, con i tentativi dell’amministrazione Trump di far cadere il tema dall’agenda politica nonostante negli Usa si stiano mobilitando gli attori non statali: città, regioni e Stati federati e aziende che a settembretenuto una grande conferenza in California.Oggetto di scontro politico tra Paesi come Russia, Stati Uniti, ...