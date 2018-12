Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date | orari e programma

Eurolega – Risultati e Classifica dopo i match della 14ª giornata : l’Olimpia Milano aggancia il treno Playoff : Milano batte il Panathinaikos in trasferta, in testa non si fermano Fenerbahce, Real Madrid e CSKA Mosca: Risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 14ª giornata Tre giorni di emozioni e verdetti importanti in giro per l’Europa per la 14ª giornata di Eurolega che si chiude con un risultato che fa felici i tifosi italiani: nell’ultima partita in calendario, l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos in trasferta e aggancia il treno ...