Cinque stelle | iniziano le epurazioni

La manovra è legge. L’Ue : “Vigileremo”. Fico si smarca dai Cinque Stelle : A fine giornata la «manovra che visse due volte» è legge, 313 i sì e solo 70 i no, perché Pd e Leu non hanno proprio partecipato alle votazioni. Il premier Giuseppe Conte si dice «soddisfatto», Luigi Di Maio assicura che «la strada è giusta». Ma come per la protagonista di Hitchcock, la legge di bilancio assomiglia solo da lontano a quella festeggi...

Ecco il piano dei Cinque stelle per dare una poltrona a Di Battista : Intanto da domani la vita politica dei grillini verrà declinata su due canali con Di Maio e Di Battista. La breve era di Gigino solo al comando pare sia già finita. I due faranno un messaggio insieme ...

Il post cancellato dei Cinquestelle : 'Siamo sotto attacco, la democrazia è sotto attacco, ma non cediamo al terrorismo psicologico e mediatico' si leggeva stamattina sul blog del partito, un testo poi cancellato. Fico: 'non c'è nessun ...

La Boschi contro i Cinque stelle : "Finiti i bei tempi dello streaming" : A due giorni dal Natale arriva alla Camera la nuova versione della manovra finanziaria, quella votata dal Senato con le modifiche imposte dall'Ue e Maria Elena Boschi non perde l'occasione di ...

Perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Reddito di cittadinanza, pensioni, migranti. E gli under 30? Scomparsi. Il governo «del cambiamento» sembra aver dimenticato per strada le nuove generazioni, con una manovra sbilanciata sulle fasce anagrafiche più anziane. Un vizio che ricorda la vecchia politica ...

Perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Ma il colpo più grave, agli occhi del mondo universitario, è il blocco completo delle assunzioni fino al 15 novembre 2019: una barriera che rallenta, ulteriormente, il ricambio interno a un sistema ...

Giorgio Fede e la foto con lo scoiattolo. Così i Cinque stelle rispondono a Berlusconi : Uno scoiattolo di peluche ha fatto la sua apparizione in Senato durante le votazioni della manovra finanziaria, proseguite fino a notte fonda. Una risposta ironica alle parole di Silvio Berlusconi che ...

"Governo - a pagare lo scotto della Manovra potrebbe essere il Movimento Cinque Stelle. I rischi che corre il Paese". Intervento di Franco ... : ... con tutte le conseguenze politiche che si sono prodotte nelle nazioni in cui i debiti pubblici ammontavano al più del doppio dell'economia reale. Gli effetti che ne sono scaturiti sono ben noti: ...

Le correnti del Movimento Cinque stelle : lo scontro interno tra i grillini - INFOGRAFICA : Il Centro collabora con diversi Istituti, tra cui l'Università Statale di Milano e la Società Italiana di Scienza Politica e opera a supporto di FB Associati, la prima società italiana di consulenza ...

F35 - il dietrofront dei Cinque stelle : Siamo stati abituati negli anni agli atti e alle parole temerarie del sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo: una volta -era il 2016- si cimentò in una iniziativa a sostegno della società civile libica, ma fu investito dalle polemiche per i suoi contatti con dei "facilitatori" italiani coinvolti nella preparazione dell'iniziativa, arrestati per il traffico d'armi con Libia e Iran. Un'altra volta concluse un dimenticato discorso ...

Bramini dimenticato dai Cinque stelle : "Per risolvere il mio caso ci vuole la volontà politica di intervenire e opporsi alla magistratura, Di Maio, con tutta la stima che ho per lui, forse non ne ha abbastanza". Parola di Sergio Bramini, 71 anni, fallito a causa di 4 milioni di euro di crediti vantati verso lo Stato e mai avuti, dopo aver perso la casa, sta perdendo anche quel che resta dell'azienda, come racconta al Giornale. Bramini è stato utilizzato come uomo ...

Il ddl anticorruzione è legge dello Stato. Esultano i Cinquestelle : La Camera ha approvato un provvedimento fortemente voluto dal M5s, che al termine del voto festeggia con i suoi parlamentari. 'E' una svolta epocale, ridiamo fiducia ai cittadini, niente sara più come ...

Aiutino election day per i Cinque stelle : election day in legge di stabilità. A sorpresa il governo si toglie d'impaccio dalle possibili ripercussioni di un voto negativo alle Regionali, e le accorpa de iure alle elezioni europee del prossimo maggio. Con evidente vantaggio del traino nazionale che un voto sentito come quello del 2019 porterà in cassa. E se la Basilicata aveva già optato per la medesima data del rinnovo dell'europarlamento, Sardegna, Piemonte e ...

Anna Ascani - candidata alla segreteria dem : 'Il mio Pd è incompatibile coi Cinque stelle' : Intervenuta a L'Aria che Tira, programma in onda su La7, la deputata dem Anna Ascani, candidata alla segreteria del Partito Democratico (in tandem con Roberto Giachetti), ha espresso il suo punto di vista sulle possibili alleanze di governo del partito di cui fa parte. Durante il corso del programma condotto da Myrta Merlino, l'esponente della corrente renziana del partito ha dichiarato: "Diciamo che su questo tema delle alleanze, abbiamo forse ...