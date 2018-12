: Cina,in frenata attività manufatturiera - TelevideoRai101 : Cina,in frenata attività manufatturiera - Milanistaxx1986 : @AndreaBricchi77 Da quel che risulta frenata si ma brusca no. In realtà c'è una differenza di valutazione di base c… - italiavola : @neos_air passa la #Cina al B767/300ER. Traffico in frenata @welcomechinese @SEA_Press @MiAirports @pla_baldax… -

a dicembre della produzionecinese.L'indice Pmi è sceso infatti ai minimi dal febbraio 2016, a 49,4 punti. Le attese degli analisti erano per un Pmi stabile a 50, in linea con il dato di novembre. Si tratta del quarto calo mensile consecutivo, che risente dei timori per la guerra commerciale con gli Usa e che conferma la fase di rallentamento dell'economia cinese. Sotto quota 50, infatti, l'indice evidenzia contrazione dell'del settore preso in esame.(Di lunedì 31 dicembre 2018)