C' è un' Italia che ricuce Mattarella chiede meno astio e più

ATP Doha – Italiani ancora in vacanza : dopo Berrettini e Lorenzi ko anche Seppi al primo turno : Andreas Seppi si arrende al primo turno dell’ATP di Doha così come Berrettini e Lorenzi: il tennista azzurro sconfitto da Rublev Sarà che ancora siamo in periodo di feste, ma gli Italiani sembrano aver preso ‘sotto gamba’ il primo appuntamento della nuova stagione. Nel primo turno del torneo di Doha che si gioca a cavallo fra 2018 e 2019, sono ben 3 gli Italiani che sono stati sconfitti nel loro rispettivo esordio. Berrettini ha perso ...

Canottaggio - il 2019 dell’Italia : tra qualificazioni olimpiche e il recupero di Giuseppe Vicino : Saranno i Mondiali di Linz il piatto forte del 2019 del Canottaggio: l’Italia punta a qualificare il maggior numero possibile di imbarcazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata dunque, nell’anno che sta per iniziare, avrà duplice valenza: non soltanto titoli e medaglie ma anche la possibilità di inseguire il sogno olimpico. Sicuramente l’Italia ripartirà dal magico oro iridato del 2018 di Mondelli, Panizza, ...

Luciano Moggi - eccovi servita la giustizia Italiana : le storture che meritano la verità : Premesso che la giornata di serie A non ha ha portato varianti particolari alla classifica, che la Juve veleggia verso l' ottavo scudetto, che Napoli e Inter si giocheranno il secondo posto e che in coda i giochi sono già quasi fatti, ci siamo presi la licenza di disquisire su fatti di politica spor

Coldiretti - si brinda con spumante Italiano anche all'estero : Con l'arrivo del nuovo anno salgono ad oltre 500 milioni le bottiglie di spumante italiano acquistate in tutto il mondo durante il 2018. Questo dato, secondo Coldiretti, regala un record storico ...

Dalle maschere bianche dei deputati Pd ai gilet azzurri di Forza Italia : un anno di bagarre in Parlamento : Dalle maschere bianche del Pd contro il decreto sicurezza, ai più recenti gilet azzurri indossati dai deputati di Forza Italia per protestare contro la manovra economica. Anche nel 2018 non sono mancate le contestazioni, più o meno agitate e più o meno pittoresche, in Parlamento. Ecco una raccolta delle più importanti L'articolo Dalle maschere bianche dei deputati Pd ai gilet azzurri di Forza Italia: un anno di bagarre in Parlamento proviene da ...

Medaglie al valore - la cultura politica in Italia vacilla. Sventurato il Paese che ha bisogno di eroi : Ci sono momenti nella vita sociale del Paese che non sarebbe giusto sprecare senza dedicare loro riflessioni e prese di posizione. Le onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 33 cittadini di origine Italiana e straniera costituiscono una di queste occasioni. Questi cittadini sono tra loro molto diversi e hanno compiuto gesti diversi, immediati e improvvisi o continuativi nel tempo per molti anni. Non li ...

Protesi al seno e rischio cancro : stop alle forniture anche in Italia : Dopo lo stop in via precauzionale lanciato dall’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali, la stessa azienda produttrice ha sospeso la vendita in Europa, così anche in Italia alcune regioni hanno ordinato lo stop momentaneo alle forniture. "Ogni paziente verrà contattata e potrà chiedere chiarimenti, ma al momento non sono previsti interventi chirurgici per espiantare la Protesi dell’azienda francese" ha spiegato l’assessore ...

Capodanno : sulle tavole degli Italiani anche le lenticchie molisane : Nell’86% dei menù del cenone di fine anno sarà presente una portata a base di lenticchie: tra le più note ci sono anche quelle molisane, sempre più apprezzate da consumatori attenti alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti, secondo quanto rivela una indagine Coldiretti-Ixe’. L’interesse per le lenticchie, notoriamente considerate di buon auspicio, è accompagnato dalla riscossa di cotechino e zampone che in Molise sono ...

Ciclismo - Davide Cassani sogna in grande : “Vorrei che l’Italia vincesse una classica e il Giro. Aru può tornare ai suoi livelli” : Ci si avvicina ad una nuova stagione di grande Ciclismo: inizia il nuovo anno e a breve partirà anche il calendario per quanto riguarda il World Tour. L’Italia punta in alto in questo 2019: le ambizioni sono tante, il movimento è in ascesa soprattutto grazie a quelle tre o quattro punte che riescono a far volare il Bel Paese nelle più importanti corse al mondo. Ad ambire a grandi risultati c’è ovviamente il commissario tecnico della ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Notte di San Silvestro : le origini storiche dei festeggiamenti - simboli - usanze e le tradizioni più curiose in Italia e nel Mondo : Manca ormai pochissimo alla fine del 2018 e tra poche ore si darà il via ai festeggiamenti della Notte di Capodanno: da dove hanno origine? Il calendario gregoriano, quello attualmente in uso nella maggior parte dei Paesi del Mondo, entrato in vigore con la bolla papale “Inter Gravissimas”, deve il suo nome al papa Gregorio XIII, che lo introdusse, nel 1582, come revisione di quello precedentemente in vigore, il calendario giuliano, introdotto ...

Infarto - perché gli Italiani ignorano le malattie che uccidono di più : cosa temono : È ancora il cancro la malattia più temuta in assoluto nel nostro Paese, messa al primo posto dal 78% degli intervistati, le percentuali variano molto poco se si guarda alle singole fasce d' età, e questa patologia è seguita, con il 47% delle risposte, dalle malattie neurodegenerative, come la demenz

Addio a Qe ma senza traumi. Uscita soft anche per Italia : Il 'bazooka' anti-crisi voluto da Mario Draghi esce di scena dal primo gennaio, ma l'Addio al mega-piano di acquisto di debito varato dalla Banca centrale europea nel 2015 non dovrebbe innescare ...