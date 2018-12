Sicilia - Etna ancora in eruzione : una nuova scossa di terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull' Etna : alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Catania - ancora scosse di terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Etna in eruzione - ancora terremoti a Catania . Incubo sciacalli - gente dorme in auto : La terra continua a tremare, ma senza provocare altri danni o crolli. Il vicepremier a 5 stelle: "Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza". Salvini: "Secondo i tecnici la situazione è sotto ...

L’Etna ancora in attività : in 24 ore oltre 750 scosse a Catania. Si risveglia anche lo Stromboli : SulL’Etna sono diminuite le esplosioni di lava incandescente ma l’eruzione continua e rimane molto intensa. In poco più di 24 ore, lo sciame sismico da cui tutto ieri è cominciato ha contato oltre 750 scosse, delle quali due molto forti e distintamente avvertite dalla popolazione dell’area attorno al vulcano, entrambe ieri: alle 17,50, magnitudo 4....