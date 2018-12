Carige | dopo lo stop all' aumento di capitale se ne va anche il sindaco supplente Monti

Carige rimbalza dopo il tonfo : pressing Bce per l'aumento di capitale : MILANO - Balzo del titolo Banca Carige dopo i primi minuti di contrattazione in Borsa. Le azioni hanno aperto con un guadagno del 7,6% e nelle battute successive hanno incrementato il guadagno ...

Pressing Bce per salvare Carige Malumori dopo lo stop all'aumento : Su tavoli separati il presidente Pietro Modiano e l'amministratore delegato Fabio Innocenzi da una parte e la famiglia Malacalza dall'altra hanno incontrato gli uomini della vigilanza Bce per discutere sul futuro di Carige. Che in borsa capitalizza ora circa 80 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it

Carige crolla (-18 - 7%) dopo stop ad aumento - analisti ragionano su piano B : Segnava un calo teorico del 18,75%, poi è entrata in negoziazione perdendo quasi il 19%. L'assemblea straordinaria del 22 dicembre non ha approvato l'autorizzazione all'aumento di capitale da 400 milioni, parte del piano di rafforzamento patrimoniale della banca...

Carige - assemblea boccia aumento di capitale : dopo la frenata di Malacalza - lasciano Mincione e Reichlin : Un aumento di capitale bocciato, un cda straordinario con due dimissioni eccellenti e un grosso punto di domanda per il futuro, visto che sembra mancare un piano B. È il riassunto dei giorni di vigilia di Natale per Banca Carige: un effetto a catena cominciato sabato 22 dicembre con l’astensione di Malacalza Investimenti in assemblea che ha rimandato la decisione sull’aumento di capitale a dopo la presentazione del piano di ...

Carige - Fitch conferma rating CCC+ dopo prestito subordinato : L'agenzia Fitch ha confermato il rating a CCC+ il rating di lungo termine di Banca Carige , dopo che il Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fitd, ha sottoscritto il prestito subordinato da 320 ...

Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : Ma proprio oggi il ministro all'economia, Giovanni Tria, ha preannunciato «Il tasso di crescita non si negozia». Tasso che prevede una crescita del pil italiano nel 2019 all'1,5%, contro la stima ...

Carige - dopo il piano di salvataggio il titolo non riesce a fare prezzo in Borsa. Calo teorico del 48% : ... evidenzia Boccia invitando a stare 'molto attenti perché l'incremento dello spread e l'attacco alle banche può comportare un elemento di credit crunch che poi arriva a dare problema all' economia ...