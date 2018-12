Capodanno | stop anche alle lanterne volanti nei boschi | il vento rischia di causare

Capodanno - Coldiretti : stop a lanterne volanti per boschi e animali : Roma, 31 dic., askanews, - Non solo botti, occorre responsabilmente fermare in Italia la moda delle cosiddette lanterne volanti cinesi che rischiano di provocare incendi in boschi e aree secche per le ...

Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno/ Smog - stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019 : info e orari : Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno: allarme Smog, stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019. info e orari, le ultime notizie

Capodanno - scatta stop spray peperoncino : ANSA, - ROMA, 29 DIC - Botti, misure anti-terrorismo e quest'anno, dopo la strage nella discoteca di Corinaldo, spray al peperoncino sorvegliato speciale per il Capodanno. Da Torino a Milano, da ...

Capodanno blindato : stop spray al peperoncino - limitazioni per i botti e misure antiterrorismo : Da Nord a Sud i Comuni hanno emesso ordinanze per festeggiamenti in sicurezza. Varchi per entrare in piazza Castello a Torino. Divieto di contenitori di vetro quasi ovunque, multe fino a 500 euro. Roma in controtendenza sulle bombolette. La sindaca Raggi non le proibisce:...

Capodanno a Castelsardo - stop spray : ANSA, - CAGLIARI, 28 DIC - Per la festa di Capodanno di Castelsardo, la più importante in Sardegna del 2018 - e probabilmente quella con più partecipanti per la presenza della star Gianna Nannini - c'...

Capodanno - Milano : stop a botti e spray al peperoncino - piazza Duomo ‘blindata’ : Niente petardi o fuochi d’artificio e nemmeno spray al peperoncino, bottiglie di vetro e selfie stick per il Capodanno in piazza Duomo a Milano. E’ quanto prevede un’ordinanza di Palazzo Marino che sarà firmata nei prossimi giorni in vista del concerto di Francesco Gabbani. Da quanto è stato anticipato il provvedimento vieterà di portare in piazza non solo fuochi di artificio e ogni materiale pirotecnico ma, visto il caso di ...

Capodanno - stop allo spray al peperoncino in diverse città : ... Daniele Leodori, ha inviato a tutti i sindaci delle province del Lazio a seguito dell'escalation dei gravi episodi di cronaca in cui l'abuso dello spray al peperoncino ha creato allarme sociale e ...

Nardò - c'è l'ordinanza : stop ai botti a Natale e Capodanno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Capodanno - stop allo spray al peperoncino. Ecco la mappa dei divieti : ROMA- Lo spray al peperoncino, per la legge italiana, è un'arma di autodifesa. Ma guai a portarlo in piazza a Capodanno. Sono diversi i sindaci che in questi giorni hanno emesso ordinanze con le quali,...