Capodanno | Italia primo esportatore di spumante in UE

Capodanno - boom dello spumante italiano : mai così tanti brindisi : Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco , l'Asti e il Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese, tanto che ...

Capodanno : sulle tavole degli italiani anche le lenticchie molisane : Nell’86% dei menù del cenone di fine anno sarà presente una portata a base di lenticchie: tra le più note ci sono anche quelle molisane, sempre più apprezzate da consumatori attenti alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti, secondo quanto rivela una indagine Coldiretti-Ixe’. L’interesse per le lenticchie, notoriamente considerate di buon auspicio, è accompagnato dalla riscossa di cotechino e zampone che in Molise sono ...

Botti di Capodanno vietati a Roma. Sequestri in tutta Italia : Feste in piazza ma senza sparare Botti, almeno nella capitale, dove il sindaco Raggi ha deciso lo stop. Divieti anche a Torino e Venezia. Forze dell'ordine in prima linea nel sequestro di fuochi ...

Fipe - Confcommercio - - Capodanno al ristorante per 6 - 3 milioni di italiani : ... mentre solo il restante 10% ha deciso di prodigarsi nella messa a punto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione, con spettacoli dal vivo e musica. Per quanto riguarda i prezzi, per il ...

Capodanno cenone al ristorante per oltre 6 milioni di italiani : Nove ristoranti su dieci puntano ad offrire solo la cena per la notte di Capodanno, mentre il restante 10% metterà a punto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione con spettacoli dal ...

Tocco italiano al Capodanno del Met : Noseda dirige Netrebko : C'è anche una vigilia di Capodanno con Tocco italiano a New York, dove il maestro Gianandrea Noseda dirigerà il 31 dicembre al Metropolitan Opera una nuova produzione dell'opera ' Adriana Lecouvreur ' ...

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Capodanno : per oltre 6 milioni di italiani cenone al ristorante : Fipe, la Federazione italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, ha condotto uno studio dal quale è emerso che saranno 6,3 milioni, contro i 6,2 milioni dello scorso anno, gli italiani che aspetteranno il 2019 in uno dei 93mila ristoranti aperti l’ultimo dell’anno. Il cenone costerà in media 80 euro (94 euro con un vero e proprio veglione) e si spenderanno complessivamente 507 milioni di euro. L'articolo Capodanno: per oltre 6 milioni ...

Cenone di Capodanno : sulle tavole italiane vincono polpettoni 'riciclati' - lenticchie e spumanti molisani : Recuperare il cibo è una scelta che fa bene sia all'economia sia all'ambiente , consentendo di consumare tutto quanto acquistato e nel contempo diminuire considerevolmente la produzione di rifiuti". ...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Capodanno - 6 - 6 mln italiani in viaggio : 16.26 Saranno circa 6,6 milioni gli italiani che passeranno la notte di San Silvestro in viaggio. Un numero record ( 600mila in più dello scorso anno) favorito dal calendario, visto che l'anno nuovo inizia martedì e molti uffici non riprenderanno l'attività prima del 2 gennaio. E' quanto emerge da una ricerca Confesercenti-Swg. Il ponte allunga la durata delle vacanze di 4 giorni in media e fa lievitare la spesa media per persona, quest'anno ...

Capodanno - 6 - 6 mln italiani in viaggio : 16.26 Saranno circa 6,6 milioni gli italiani che passeranno la notte di San Silvestro in viaggio. Un numero record ( 600mila in più dello scorso anno) favorito dal calendario, visto che l'anno nuovo inizia martedì e molti uffici non riprenderanno l'attività prima del 2 gennaio. E' quanto emerge da una ricerca Confesercenti-Swg. Il ponte allunga la durata delle vacanze di 4 giorni in media e fa lievitare la spesa media per persona, quest'anno ...

L'Italia a Capodanno - concerti e feste in piazza da Milano a Palermo : Spicca, ad esempio, il ricco e articolato Capodanno di Roma : una ventiquattr'ore di spettacoli che prende il via alle 21 nella grande arena del Circo Massimo con un 'warm-up' affidato tra gli altri ...

Maratona The Big Bang Theory su Italia1 - da Capodanno tutti gli episodi : primi dettagli sulla programmazione : Torna The Big Bang Theory su Italia1 per una super Maratona che accontenterà tutti i fan della celebre comedy targata CBS. A partire da gennaio, la serie più amata di sempre - votata da un recente sondaggio americano - farà compagnia al pubblico appassionato con un appuntamento giornaliero. Dopo aver trasmesso l'undicesima stagione insieme al primo ciclo di episodi dello spin off Young Sheldon, Italia1 non abbandona i fan di Sheldon, Leonard, ...